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Топ-5 продуктов со скрытыми калориями, которые мешают похудеть

Lite » Еда 04.06.2019 - 08:54
Топ-5 продуктов со скрытыми калориями, которые мешают похудеть
Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)

Эксперт назвала популярные перекусы, которые способствуют набору веса

Очень часто желающие похудеть убеждены, что не употребляют ничего вредного, но продолжают набирать вес. Почему это происходит? Эксперт по правильному питанию и похудению Катя Медушкина на своей странице в Instagram уверяет, что все дело в скрытых калориях, которые предательски спрятались в, казалось бы, полезных продуктах.

Диетолог уверяет, что многие просто не знают о том, как калорийны привычные, вполне натуральные и даже полезные перекусы. Она назвала топ-5 продуктов со скрытыми калориями.

Семена подсолнуха

Несмотря на скромный размер, имеют высокую калорийность: 584 ккал на 100 г. Это, на минуточку, может быть 1/3 суточного рациона. А вы их так ловко сщелкиваете вечерком под кино?

Орехи

Топ-5 продуктов со скрытыми калориями, которые мешают похудеть

Иллюстративное фото (pexels.com)

Содержатся полезные жиры, но например, 100 г фундука - это 628 ккал. 61,5 г жиров – суточная норма. Кешью, грецкие и уж тем более орехи пекан низкой калорийностью не отличаются. Эти продукты мы потребляем по норме!

Сухофрукты

Еще один "серый кардинал". Маскируется как полезная альтернатива конфетам. На деле по калориям многие сухофрукты сопоставимы с шоколадками. Например, курага – 240 ккал на 100 г, 63 г углеводов, 53 г чистых сахаров (эквивалент 5 чайных ложек сахара). Финики, изюм, цукаты тоже требуют строгого учета и очень ограниченного употребления.

Продукты на фруктозе

Маркетинговый парадокс, который вредит здоровому пищевому поведению. Батончики и прочие фитнес-перекусы делают на фруктозе. Но это простой углевод! В следующий раз прочтите состав любого батончика. Более 300 ккал, из них свыше 60 г – углеводы. А глюкозный сироп, сахар, пальмовое масло – это уж точно не назовешь ПП. Обратно на полку без права пересдачи!

Алкоголь

Топ-5 продуктов со скрытыми калориями, которые мешают похудеть

Иллюстративное фото (pexels.com)

Любителям "погорячее" стоит помнить: в крепких напитках (40°) на 100 г – около 280 ккал (эквивалентно стейку весом 200 г). Ценители ликеров – считайте сахар (на 100 г – 315 ккал, из них 39 г сахара – около 4 чайных ложек).

Напомним, что диетолог Алла Манайкина рассказала, каким напиткам и продуктам стоит отдать предпочтение в жару.

Ранее Екатерина Павлова научила легко переходить на 3-х разовое питание и отказаться от привычных перекусов.

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