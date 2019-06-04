ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Топ-5 продуктів з прихованими калоріями, які заважають схуднути

Lite » Їжа 04.06.2019 - 08:54
Топ-5 продуктів з прихованими калоріями, які заважають схуднути
Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)

Експерт назвала популярні перекуси, які сприяють набору ваги

Дуже часто бажаючі схуднути переконані, що не вживають нічого шкідливого, але продовжують набирати вагу. Чому це відбувається? Експерт по правильному харчуванню і схудненню Катя Медушкина на своїй сторінці в Instagram запевняє, що вся справа в прихованих калоріях, які зрадницьки сховалися у, здавалося б, корисних продуктах.

Дієтолог запевняє, що багато хто просто не знаює про те, які калорійні звичні, цілком натуральні і навіть корисні перекуси. Вона назвала топ-5 продуктів з прихованими калоріями.

Насіння соняшнику

Незважаючи на скромний розмір, мають високу калорійність: 584 ккал на 100 г. Це, на хвилиночку, може бути 1/3 добового раціону. А ви їх так спритно їсте ввечері під кіно?

Горіхи

Топ-5 продуктів з прихованими калоріями, які заважають схуднути

Ілюстративне фото (pexels.com)

Містяться корисні жири, але наприклад, 100 г фундука - це 628 ккал. 61,5 г жирів – добова норма. Кешью, волоські і вже тим більше горіхи пекан низькою калорійністю не відрізняються. Ці продукти ми споживаємо по нормі!

Сухофрукти

Ще один "сірий кардинал". Маскується як корисна альтернатива цукерок. На ділі по калоріях багато сухофруктів можна порівняти з шоколадками. Наприклад, курага – 240 ккал на 100 г, 63 г вуглеводів, 53 г чистих цукрів (еквівалент 5 чайних ложок цукру). Фініки, родзинки, цукати теж вимагають суворого обліку і дуже обмеженого вживання.

Продукти на фруктозі

Маркетинговий парадокс, який шкодить здоровій харчовій поведінці. Батончики та інші фітнес-перекуси роблять на фруктозі. Але це простий вуглевод! В наступний раз прочитайте склад будь-якого батончика. Більше 300 ккал, з них понад 60 г – вуглеводи. А глюкозний сироп, цукор, пальмова олія – це вже точно не назвеш ПП. Назад на полицю без права перездачі!

Алкоголь

Топ-5 продуктів з прихованими калоріями, які заважають схуднути

Ілюстративне фото (pexels.com)

Любителям "погарячіше" варто пам'ятати: в міцних напоях (40°) на 100 г – близько 280 ккал (еквівалентно стейку вагою 200 г). Цінителі лікерів – рахуйте цукор (на 100 г – 315 ккал, з них 39 г цукру – близько 4 чайних ложок).

Нагадаємо, що дієтолог Алла Манайкина розповіла, яким напоям і продуктам варто віддати перевагу у спеку.

Раніше Катерина Павлова навчила легко переходити на 3-х разове харчування і відмовитися від звичних перекусів.

Доступно і корисно: дієтолог дала поради, як харчуватися правильно і недорого Експерт по схудненню спростувала міфи про популярні методи детокс
Новини України правильное питаниесхудненнядієтолог
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся