Топ-5 продуктов нежелательных для женщин: чек-лист от специалиста

Когда мы заботимся о своей фигуре, то речь идет не только о поддержании стройности, но и о здоровье организма. Поэтому так важно знать не только о продуктах, которые положительно влияют на здоровье, но и о тех, которые следует обходить стороной. Нутрициолог Елена Кален, которая развеяла главные мифы о способах быстрого снижения веса, рассказала на странице в Instagram, какие продукты следует исключить из рациона женщинам и почему.

⠀

Помните, что выбирая любой продукт, важно изучать этикетку и учитывать, что тот ингредиент, который указан первым — составляет основной объем продукта. Чем больше сахара, соли и жира содержится в продукте, тем более ярко выражены его вкусовые качества, зачастую в ущерб питательной ценности.

Продукты, которые негативно влияют на организм женщины:

⠀

Соль. Вызывает отеки. Особенно противопоказана за неделю перед критическими днями. Внимательно изучайте этикетки продуктов.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кофе и чай. Негативно влияют на ткань молочных желез, содержащийся в них кофеин повышает уровень пролактина. Большое количество вызывает перевозбуждение нервной системы и имеет свойство накапливаться в яичниках, также ухудшается работа кишечника. Чай предпочтительно выбирать травяной, кофе пить не более 1-2 чашек в день.

⠀

Сахар. Повышает уровень инсулина, из-за чего могут возникнуть различные воспалительные заболевания половых органов. Вызывает перепады настроения, приводит к диабету второго типа и ожирению внутренних органов. Лучше отказаться от употребления газированных напитков, а пакетированные соки заменить на перемолотые в блендере смеси из овощей, фруктов и зелени (смузи). Рекомендуемая суточная доза сахара по данным ВОЗ для женщины составляет не более 9 чайных ложек в день.



⠀

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Алкоголь. Нарушает функционирование яичников. Негативно влияет на формирование яйцеклеток, вызывая их деструкцию.

⠀

Чипсы. Вызывают изменение обмена веществ, после которого быстрее набирается вес при употреблении меньшего количества еды. За счет приготовления в рафинированном масле чипсы становятся канцерогенным продуктом и повышают уровень плохого холестерина в крови, что приводит к риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и слабоумию.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Напомним, что специалист по рациональному питанию рассказала, как без запретов и быстро можно похудеть.