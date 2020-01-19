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Топ-5 продуктов нежелательных для женщин: чек-лист от специалиста

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Эксперт рассказала, какие продукты лучше исключить из рациона женщинам

Когда мы заботимся о своей фигуре, то речь идет не только о поддержании стройности, но и о здоровье организма. Поэтому так важно знать не только о продуктах, которые положительно влияют на здоровье, но и о тех, которые следует обходить стороной. Нутрициолог Елена Кален, которая развеяла главные мифы о способах быстрого снижения веса, рассказала на странице в Instagram, какие продукты следует исключить из рациона женщинам и почему.

Помните, что выбирая любой продукт, важно изучать этикетку и учитывать, что тот ингредиент, который указан первым — составляет основной объем продукта. Чем больше сахара, соли и жира содержится в продукте, тем более ярко выражены его вкусовые качества, зачастую в ущерб питательной ценности.

Продукты, которые негативно влияют на организм женщины:

Соль. Вызывает отеки. Особенно противопоказана за неделю перед критическими днями. Внимательно изучайте этикетки продуктов.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кофе и чай. Негативно влияют на ткань молочных желез, содержащийся в них кофеин повышает уровень пролактина. Большое количество вызывает перевозбуждение нервной системы и имеет свойство накапливаться в яичниках, также ухудшается работа кишечника. Чай предпочтительно выбирать травяной, кофе пить не более 1-2 чашек в день.

Сахар. Повышает уровень инсулина, из-за чего могут возникнуть различные воспалительные заболевания половых органов. Вызывает перепады настроения, приводит к диабету второго типа и ожирению внутренних органов. Лучше отказаться от употребления газированных напитков, а пакетированные соки заменить на перемолотые в блендере смеси из овощей, фруктов и зелени (смузи). Рекомендуемая суточная доза сахара по данным ВОЗ для женщины составляет не более 9 чайных ложек в день.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Алкоголь. Нарушает функционирование яичников. Негативно влияет на формирование яйцеклеток, вызывая их деструкцию.

Чипсы. Вызывают изменение обмена веществ, после которого быстрее набирается вес при употреблении меньшего количества еды. За счет приготовления в рафинированном масле чипсы становятся канцерогенным продуктом и повышают уровень плохого холестерина в крови, что приводит к риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и слабоумию.


⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Напомним, что специалист по рациональному питанию рассказала, как без запретов и быстро можно похудеть.

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