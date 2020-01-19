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Топ-5 продуктів небажаних для жінок: чек-лист від фахівця

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Експерт розповіла, які продукти краще виключити з раціону жінкам

Коли ми піклуємося про свою фігуру, то мова йде не тільки про підтримку стрункості, але і про здоров'я організму. Тому так важливо знати не тільки про продукти, які позитивно впливають на здоров'я, але й про ті, які слід обходити стороною. Нутриціолог Олена Кален, яка розвіяла головні міфи про способи швидкого зниження ваги, розповіла на сторінці Instagram, які продукти слід виключити з раціону жінкам і чому.

Пам'ятайте, що вибираючи будь-який продукт, важливо вивчати етикетку і враховувати, що той інгредієнт, який зазначений першим — становить основний обсяг продукту. Чим більше цукру, солі і жиру міститься в продукті, тим більш яскраво виражені його смакові якості, часто на шкоду поживної цінності.

Продукти, які негативно впливають на організм жінки:

Сіль. Викликає набряки. Особливо протипоказана за тиждень перед критичними днями. Уважно вивчайте етикетки продуктів.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Кава і чай. Негативно впливають на тканину молочних залоз, кофеїн підвищує рівень пролактину. Велика кількість викликає перезбудження нервової системи і має властивість накопичуватися в яєчниках, також погіршується робота кишківника. Чай бажано вибирати трав'яний, каву пити не більше 1-2 чашок в день.

Цукор. Підвищує рівень інсуліну, через це можуть виникнути різні запальні захворювання статевих органів. Викликає перепади настрою, призводить до діабету другого типу та ожиріння внутрішніх органів. Краще відмовитися від вживання газованих напоїв, а пакетовані соки замінити на перемелені в блендері суміші з овочів, фруктів і зелені (смузі). Рекомендована добова доза цукру за даними ВООЗ для жінки становить не більше 9 чайних ложок в день.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Алкоголь. Порушує функціонування яєчників. Негативно впливає на формування яйцеклітин, викликаючи їх деструкцію.

Чіпси. Викликають зміну обміну речовин, після якого швидше набирається вага при використанні меншої кількості їжі. За рахунок приготування в рафінованій олії чіпси стають канцерогенним продуктом і підвищують рівень поганого холестерину в крові, що призводить до ризику розвитку серцево-судинних захворювань і недоумства.


⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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