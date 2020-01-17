Топ-5 правил, которые помогут быстро прийти в форму: полезная шпаргалка от эксперта

Праздники остались позади, и теперь основная задача – вернуться в форму после застолий и систематических перееданий. Так как же наиболее эффективно, быстро и с пользой для здоровья привести себя в порядок? Пять правил от нутрициолога Елены Кален, которые она опубликовала на странице в Instagram, помогут улучшить свое состояние в кратчайшие сроки.

Периоды переедания являются стрессом для организма и негативно сказываются на его работе в дальнейшем. Вот 5 правил в помощь тем, кто хочет быстро восстановиться.

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Питание

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Принимать пищу важно по голоду и до утоления. Это поможет нормализовать работу ЖКТ, сжечь жировые отложения, нормализовать обменные процессы.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Выбирайте пищу более легкую, с низким количеством сахара, нежирную. Временно ограничьте потребление алкоголя, фастфуда, сладких напитков.

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Отдайте предпочтение продуктам, богатым витаминами, минералами, клетчаткой, незаменимыми полезными веществами. Например, крупы, овощи, фрукты, молочные продукт, птица, рыба, морепродукты, растительные масла холодного отжима.

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Питьевой режим



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Поскольку после праздников в организме накопились шлаки и токсины важно вывести их из организма, в этом нам помогает вода. Также после употребления алкоголя организм обезвоживается и очень важно нормализовать водный баланс. Это поможет улучшить состояние кожи, нормализовать обменные процессы, процессы выведения из организма.

Физическая активность



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Начните заниматься любой физической активностью. Это может быть прогулка, зарядка, плавание, велосипед или фитнес. Физическая активность помогает быстрее прийти в себя после праздников, поднимает общий тонус организма, добавляет энергии

Очищение организма и нормализация работы кишечника

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Потребление алкоголя приводит к интоксикации организма. Для того, чтобы помочь организму очиститься начните принимать сорбенты, отвары трав для поддержания печени, почек, выделительных систем.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кроме этого, важно поддержать кишечник, чтобы все токсины и шлаки вовремя покидали организм. Для этого добавьте в рацион клетчатку, начните принимать бактерии, которые нормализуют микрофлору кишечника.

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Психологическая работа

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Для того, чтобы предотвратить подобное в будущем, важно разобраться с глубинными причинами переедания, и подкорректировать или изменить свое поведение, привычки, начать мыслить как стройный человек, и в следующий праздник выйти из него без последствий для организма.

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