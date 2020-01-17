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Топ-5 правил, которые помогут быстро прийти в форму: полезная шпаргалка от эксперта

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Эксперт рассказала, что поможет быстро превести организм в порядок после праздников

Праздники остались позади, и теперь основная задача – вернуться в форму после застолий и систематических перееданий. Так как же наиболее эффективно, быстро и с пользой для здоровья привести себя в порядок? Пять правил от нутрициолога Елены Кален, которые она опубликовала на странице в Instagram, помогут улучшить свое состояние в кратчайшие сроки.

Периоды переедания являются стрессом для организма и негативно сказываются на его работе в дальнейшем. Вот 5 правил в помощь тем, кто хочет быстро восстановиться.

Питание

Принимать пищу важно по голоду и до утоления. Это поможет нормализовать работу ЖКТ, сжечь жировые отложения, нормализовать обменные процессы.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Выбирайте пищу более легкую, с низким количеством сахара, нежирную. Временно ограничьте потребление алкоголя, фастфуда, сладких напитков.

Отдайте предпочтение продуктам, богатым витаминами, минералами, клетчаткой, незаменимыми полезными веществами. Например, крупы, овощи, фрукты, молочные продукт, птица, рыба, морепродукты, растительные масла холодного отжима.

Питьевой режим


⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Поскольку после праздников в организме накопились шлаки и токсины важно вывести их из организма, в этом нам помогает вода. Также после употребления алкоголя организм обезвоживается и очень важно нормализовать водный баланс. Это поможет улучшить состояние кожи, нормализовать обменные процессы, процессы выведения из организма.

Физическая активность


⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Начните заниматься любой физической активностью. Это может быть прогулка, зарядка, плавание, велосипед или фитнес. Физическая активность помогает быстрее прийти в себя после праздников, поднимает общий тонус организма, добавляет энергии

Очищение организма и нормализация работы кишечника

Потребление алкоголя приводит к интоксикации организма. Для того, чтобы помочь организму очиститься начните принимать сорбенты, отвары трав для поддержания печени, почек, выделительных систем.


⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кроме этого, важно поддержать кишечник, чтобы все токсины и шлаки вовремя покидали организм. Для этого добавьте в рацион клетчатку, начните принимать бактерии, которые нормализуют микрофлору кишечника.

Психологическая работа

Для того, чтобы предотвратить подобное в будущем, важно разобраться с глубинными причинами переедания, и подкорректировать или изменить свое поведение, привычки, начать мыслить как стройный человек, и в следующий праздник выйти из него без последствий для организма.

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