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Топ-5 правил, які допоможуть швидко прийти у форму: корисна шпаргалка від експерта

Новини » Їжа   

Експерт розповіла, що допоможе швидко превести організм в порядок після свят

Свята залишилися позаду, і тепер основне завдання – повернутися у форму після застіль і систематичного переїдання. Так як же найбільш ефективно, швидко і з користю для здоров'я привести себе в порядок? П'ять правил від нутріціолога Олени Кален, які вона опублікувала на сторінці Instagram, допоможуть поліпшити свій стан в найкоротші терміни.

Періоди переїдання є стресом для організму і негативно позначаються на його роботі в подальшому. Ось 5 правил для тих, хто хоче швидко відновитися.

Харчування

Приймати їжу важливо з голоду і до втамування. Це допоможе нормалізувати роботу шлунково-кишкового тракту, спалювати жирові відкладення, нормалізувати обмінні процеси.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вибирайте їжу більш легку, з низькою кількістю цукру, нежирну. Тимчасово обмежте споживання алкоголю, фастфуда, солодких напоїв.

Віддайте перевагу продуктам, багатим вітамінами, мінералами, клітковиною, незамінними корисними речовинами. Наприклад, крупи, овочі, фрукти, молочні продукт, птиця, риба, морепродукти, рослинні олії холодного віджиму.

Питний режим


⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Оскільки після свят в організмі накопичилися шлаки і токсини важливо вивести їх з організму, в цьому нам допомагає вода. Також після вживання алкоголю організм зневоднюється і дуже важливо нормалізувати водний баланс. Це допоможе поліпшити стан шкіри, нормалізувати обмінні процеси, процеси виведення з організму.

Фізична активність


⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Почніть займатися будь-якою фізичною активністю. Це може бути прогулянка, зарядка, плавання, велосипед або фітнес. Фізична активність допомагає швидше прийти в себе після свят, піднімає загальний тонус організму, додає енергії

Очищення організму і нормалізація роботи кишечника

Споживання алкоголю призводить до інтоксикації організму. Для того, щоб допомогти організму очиститися почніть приймати сорбенти, відвари трав для підтримки печінки, нирок, видільних систем.


⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Крім цього, важливо підтримати кишечник, щоб всі токсини і шлаки вчасно залишали організм. Для цього додайте в раціон клітковину, почніть приймати бактерії, які нормалізують мікрофлору кишечника.

Психологічна робота

Для того, щоб запобігти подібному в майбутньому, важливо розібратися з глибинними причинами переїдання, і підкоригувати або змінити свою поведінку, звички, почати мислити як струнка людина, і після наступного свята вийти з нього без наслідків для організму.

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