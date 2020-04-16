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Топ-3 рецепта вкуснейшей пасхи — от шоколадной до фисташковой

Новости » Еда   

Редакция LITE/ РБК-Украина делится тремя рецептами вкусных пасок

Православная Пасха-2020 наступит уже в это воскресенье, 19 апреля. В преддверии этого дня украинские хозяюшки будут готовить вкусности к праздничному столу, в центре которого, конечно же, будет ароматная пасха. Уверены, что у каждой хозяйки есть свой классический рецепт ароматной пасхи, который передается из поколения к поколению. Однако почему бы не отойти от классики и не побаловать себя и родных чем-то более необычным и оригинальным. Редакция LITE предлагает на выбор сразу три интересных рецепта пасок — шоколадная, печеная творожная с изюмом и фисташковая пасха.

№1 Пасха шоколадная с цукатами — вкуснейший рецепт от Евгения Клопотенко

Вкусная шоколадная пасха по рецепту Клопотенко (фото: klopotenko.com)

Безусловно, у каждой хозяюшки есть свой любимый, передаваемый из поколения в поколение рецепт пасхи. Как правило, это пасочки на молоке. Но почему бы не поэкспериментировать. И не сделать что-нибудь необычное. Предлагаем побаловать родных паской с шоколадом и цукатами. Получится очень вкусный десерт, от которого и за уши не оттянешь. А рецептом шоколадной паски делится украинский кулинар Евгений Клопотенко.

Итак, как приготовить шоколадную пасху?

Для 1-2 пасок вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 300 г Муки (и дополнительно для замеса)
  • 150 г Сахара
  • 30 г Дрожжей
  • 3 шт. Яйцо
  • 150 мл Воды
  • 100 г Сливочного масла (и дополнительно для смазывания формы)
  • 2 ст. л. Какао (темный)
  • 70-100 г Цукатов
  • Для глазури: 2-3 ст. л. Лимонного сока, 100 г Сахарной пудры и 2 ст. л. Какао.

Далее Евгений Клопотенко пошагово рассказывает о приготовлении пасхи из шоколада:

  1. Приготовьте для начала опару. Для этого тделите от пачки нужное количество живых прессованных дрожжей — 30 г.
  2. Выкладываем дрожжи в миску и добавляем воду (150 мл). Все это перемешиваем до полного растворения дрожжей. Добавьте 2 ст. л. сахара.
  3. Добавляем 4 столовых ложки муки и аккуратно перемешиваем до однородного состояния.
  4. Накройте опару полотенцем и оставьте подходить в теплое место на 20-30 минут.
  5. Затем в чашу комбайна или просто в большую миску просейте оставшуюся муку. Сюда же добавьте оставшийся сахар и какао (2 ст. л.) — хорошенечко перемешайте лопаткой.
  6. Добавляем в смесь муки, какао и сахара 3 яйца, размягченное сливочное масло (100 г) и опару. Замесите тесто до однородного состояния. Если тесто получилось слишком жидкое, то добавьте еще немного муки.
  7. Получившееся шоколадное тесто накройте полотенцем и поставьте в теплое место. Пускай постоит там 1 час.
  8. Когда тесто подойдет “расправьте” его руками, предварительно смазав их растительным маслом, чтобы тесто не прилипало. В тесто добавляем цукаты и вновь все легко перемешиваем.
  9. Беремся за формочку для шоколадной пасхи. Смазываем ее сливочным маслом, чтобы пасха не прилипала и легко вынималась после выпекания.
  10. Формируем из теста шарик и кладем его в формочку. Не забываем, что тесто должно занимать не больше одной трети формы!
  11. Вновь накройте формочки с тестом полотенцем и оставьте в теплом месте на 30-40 минут. За это время тесто поднимется.
  12. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте пасху 25-40 минут в зависимости от размера формы. Если корочка слишком подрумянится, прикройте ее фольгой, чтобы не подгорела.
  13. Не спешите доставать готовую пасху из формы. Дайте ей остыть в формочке.
  14. Можете в это время приготовить шоколадную глазурь. Для этого вам понадобится сахарная пудра (100 г), какао (2 ст. л.) и 2 ст. л. молока. Все это перемешайте при помощи венчика. Если глазурь получается слишком густой, добавьте еще немного молока.
  15. Достаньте пасху из формочки, украсьте глазурью и посыпьте цукатами.

Рецепт вкусной шоколадной пасхи

№2 Творожная пасха печеная — быстрый и вкусный рецепт

Многие хозяйки также предпочитают классическому рецепту пасхи — пасху творожную. Она однозначно намного более быстра в приготовлении, но не менее вкусная и ароматная. И даже более полезная, чем классическая “хлебная” пасха.

Печеная творожная пасха (фото: gotovim.ru)

Итак, для приготовление творожной пасхи вам понадобятся:

  • творог (жирный, рассыпчатый) - 600г
  • изюм, цукаты - 50г
  • крахмал - 40г
  • яйцо - 6 шт.
  • сахар - 7-10 ст.л.
  • масло растительное, панировочные сухари
  • для украшения: шоколад (молочный или белый) - 100г и миндаль - по вкусу

Как быстро приготовить творожную пасху:

  1. Рассыпчатый творог сложите в бязевую салфетку или марлю. Сформируйте мешочек, который положите в дуршлаг, поставьте на него какой-то груз и оставьте так на день, чтобы удалить лишнюю жидкость из творога. И иначе ваша пасха как следует не пропечется.
  2. Когда вся лишняя жидкость из творога выйдет, протрите его через металлическое сито. В итоге вы должны получить рассыпчатую, воздушную массу.
  3. Промойте изюм и просушите его салфеткой. Затем смешайте сухой изюм с крахмалом и добавить в творог.
  4. Отделяем желтки от белков и растираем их с половиной нормы сахара. Получившуюся однородную массу из желтка добавляем к творогу и все это перемешиваем.
  5. Белки взбейте до сухой устойчивой пены. И постепенно добавляйте в них мелкий сахар.
  6. По ложке, не спеша перемешивайте белки с творогом.
  7. Берем формочку для запекания и смазываем ее маслом. Можно дополнительно присыпать панировочными сухариками.
  8. Выкладываем творожную массу в форму и выпекаем примерно 1 час при температуре 180С.
  9. Проверить готовность пасхи можно с помощью тонкой палочки. Если она будет сухой, то ваша творожная пасха готова!
  10. Накрываем пасху полотенцем и ждем, когда она остынет.
  11. Простучите формочку по кругу и осторожно извлекайте пасху.
  12. Для декорирования получившегося пасхального кулича можно растопить шоколад на водяной бане.
  13. Выливаем еще горячий шоколад на пасху из творога, украшаем любимыми орешками.

№3 Пасха с фисташками — рецепт для настоящих гурманов

Пасха из фисташек (фото: gotovim.ru)

Фисташковая пасха — одна из самых оригинальных и вкусных пасок, отличимая нежнейшим ореховым вкусом и ароматом. Приготовив такую пасху, вы точно удивите своих родных! Опять таки, это пасха на творожной основе!

Рецепт фисташковой пасхи, ингредиенты:

  • творог - 600г
  • яйцо - 2 шт.
  • сахар - 250г
  • ванильный сахар - 1 пакетик
  • сливочное масло - 100г
  • фисташки (очищенные) - 100г
  • в качестве декора — фисташки

Способ приготовления:

  1. Перед приготовлением фисташковой пасхи вновь следует убедиться в достаточной сухости творога. Как просушить творог, смотрите в предыдущем рецепте.
  2. Готовую просушенную творожную массу протрите через металлической сито, чтобы добиться желаемой рассыпчатой массы.
  3. Яйца на водяной бане растираем с сахаром на водяной бане. Следите, чтобы яйца не прилипали ко дну посуды. Растирать до тех пор, пока они не станут бледно кремового цвета.
  4. Фисташки заливаем кипятком и оставляем их на несколько минут. Обязательно очищаем ядра от тонкой кожицы.
  5. Измельчаем фисташки в до получения крупки.
  6. В протертый творог вливаем яичную массу. Также добавляем ванильный сахар или ваниль.
  7. Понемногу добавляем в “тесто” по ложке сливочное масло, предварительно размягченное. Все перемешать, чтобы творожная масса стала абсолютно однородной.
  8. Добавляем наконец измельченные фисташки и хорошенько перемешиваем.
  9. Форму следует проложить одним слоем марли. Кладите ее как можно более ровно, чтобы на готовой пасхе не осталось некрасивых неровностей.
  10. Закладываем в форму с марлей наше творожно-фисташковое тесто.
  11. Концы марли укладываем поверх творога, поставьте на них блюдце, а на блюдце - небольшой груз (например, банку с водой).
  12. Ставим формочку в глубокую тарелку (не в холодильник).
  13. Через отверстие на дне формы излишек сыворотки будет вытекать.
  14. 8 часов и пасха из фисташек готова.
  15. Переверните форму на тарелку, потяните за концы марли и вытяните из формы готовую пасху.

Напомним, ранее рецептом пасхи на молоке делилась участница реалити Холостяк-10 Алина.

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