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Рецепт паски на молоке от участницы реалити Холостяк-10 Алины

Lite » Еда 16.04.2020 - 09:03
Рецепт паски на молоке от участницы реалити Холостяк-10 Алины
Алина (фото: СТБ)

Рецепт от Алины рассчитан на 14 пасок

В преддверии Пасхи каждая хозяйка запасается рецептами праздничных блюд, главное из которых – конечно же, сама паска. Семейным секретом поделилась участница реалити СТБ Холостяк-10 Алина. Рецепт кулича передался ей еще от прабабушки. Холостячка признается, что ее паски получаются вкусными и долго не черствеют! Записывайте рецепт.

«Рецепт паски у нас передавался из поколения в поколение. Когда-то ее пекла моя прабабушка Параска, теперь бабушка Оля. Паски по этому старинному рецепту получаются вкусными и долго не черствеют. Кстати, с паской связано народное поверье: если она удалась, то и в доме будет все в порядке», – поделилась участница реалити.

Рецепт паски на молоке, ингредиенты:

  • 1 литр теплого молока;
  • 10 целых яиц;
  • 10 желтков;
  • 3.5 стакана сахара.

Рецепт паски на молоке от участницы реалити Холостяк-10 Алины

Способ приготовления:

  1. Все ингредиенты необходимо сбить.
  2. Затем добавить один стакан растопленного масла, полстакана растительного масла, 200 грамм дрожжей и щепотку соли.
  3. Все это размешать и оставить на два часа в тепле.
  4. Затем нужно высыпать муку. Чтобы тесто получилось не густым и лучше вымешивалось, следует добавить 2 ложки подсолнечного масла.
  5. А когда тесто подойдет (вырастет) – время лепить сами паски.
  6. Формочки помажьте маслом. Наполните 1/3 формы и обязательно оставьте, чтобы тесто подошло к краям формы, потому что если не подойдет, то пасочка лопнет.
  7. Верх пасок смажьте яйцом и поставьте выпекаться при температуре 180 градусов на 30 минут.

Рецепт паски на молоке от участницы реалити Холостяк-10 Алины

Из такого рецепта у вас получится 14 пасок. Алина отмечает, что по желанию в тесто можно также добавить орехи, изюм, лимонную цедру, корицу и ваниль.

Смотрите романтическое реалити «Холостяк-10» каждую пятницу в 19:00 на СТБ!

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