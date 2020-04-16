Топ-3 рецепти смачної пасхи — від шоколадної до фісташкової

Православна Пасха-2020 настане вже в цю неділю, 19 квітня. Напередодні цього дня українські господині будуть готувати смаколики до святкового столу, в центрі якого, звичайно ж, буде ароматна пасха. Впевнені, що у кожної господині є свій класичний рецепт ароматної пасхи, який передається з покоління до покоління. Однак чому б не відійти від класики і не побалувати себе і рідних чимось більш незвичайним і оригінальним. Редакція LITE пропонує на вибір відразу три цікавих рецепти пасок — шоколадна, печена сирна з родзинками і фісташкова пасхаь.

№1 Пасха шоколадна з цукатами — смачний рецепт від Євгена Клопотенко

Смачна шоколадна паска за рецептом Клопотенко (фото: klopotenko.com)

Безумовно, у кожної господині є свій улюблений, що передається з покоління в покоління рецепт паски. Як правило, це пасочки на молоці. Але чому б не поекспериментувати. І не зробити що-небудь незвичайне. Пропонуємо побалувати рідних пасхою з шоколадом і цукатами. Вийде дуже смачний десерт, від якого і за вуха не відтягнеш. А рецептом шоколадної пасхи ділиться український кулінар Євген Клопотенко.

Отже, як приготувати шоколадну пасху?

Для 1-2 пасок вам знадобляться наступні інгредієнти:

300 г Борошна (і додатково для замісу)

150 г Цукру

30 г Дріжджів

3 шт. Яйце

150 мл Води

100 г Вершкового масла (та додатково для змазування форми)

2 ст. л. Какао (темний)

70-100 г Цукатів

Для глазурі: 2-3 ст. л. Лимонного соку, 100 г Цукрової пудри, 2 ст. л. Какао.

Далі Євген Клопотенко покроково розповідає про приготування пасхи з шоколаду:

для початку приготуйте опару. Для цього відділіть від пачки потрібну кількість живих пресованих дріжджів — 30 г Викладаємо дріжджі в миску і додаємо воду (150 мл). Все це перемішуємо до повного розчинення дріжджів. Додайте 2 ст. л. цукру. Додаємо 4 столові ложки борошна і акуратно перемішуємо до однорідного стану. Накрийте опару рушником і залиште підходити в тепле місце на 20-30 хвилин. Потім у чашу комбайна або просто у велику миску просійте борошно. Сюди ж додайте цукор, що залишився і какао (2 ст. л.) — гарненько перемішайте лопаткою. Додаємо в суміш борошна, какао і цукру 3 яйця, розм'якшене вершкове масло (100 г) і опару. Замісіть тісто до однорідного стану. Якщо тісто вийшло дуже рідке, то додайте ще трохи борошна. Шоколадне тісто накрийте рушником і поставте в тепле місце. Нехай постоїть там 1 годину. Коли тісто підійде "розправте" його руками, попередньо змастивши їх рослинною олією, щоб тісто не прилипало. У тісто додаємо цукати і знову все легко перемішуємо. Беремося за формочку для шоколадної пасхи. Змащуємо її маслом, щоб паска не прилипала і легко виймалася після випікання. Формуємо з тіста кульку і кладемо її в формочку. Не забуваємо, що тісто має займати не більше однієї третини форми! Знову накрийте формочки з тістом рушником і залиште в теплому місці на 30-40 хвилин. За цей час тісто підніметься. Розігрійте духовку до 180 градусів. Випікайте пасху 25-40 хвилин в залежності від розміру форми. Якщо скоринка дуже підрум'яниться, прикрийте її фольгою, щоб не підгоріла. Не поспішайте діставати готову паску з форми. Дайте їй охолонути у формочці. Можете в цей час приготувати шоколадну глазур. Для цього вам знадобиться цукрова пудра (100 г), какао (2 ст. л.) і 2 ст. л. молока. Все це перемішайте за допомогою віночка. Якщо глазур виходить занадто густоюй, додайте ще трохи молока. Дістаньте паску з форми, прикрасити глазур'ю і посипте цукатами.

Рецепт смачної шоколадної пасхи

№2 Сирна пасхка печена — швидкий і смачний рецепт

Багато господинь також віддають перевагу класичним рецептом паски — сирну пасху. Вона однозначно набагато більш швидка в приготуванні, але не менш смачна і ароматна. І навіть більш корисна, ніж класична "хлібна" пасха.

Печена сирна пасха (фото: gotovim.ru)

Отже, для приготування сирної пасхи вам знадобляться:

сир (жирний, розсипчастий) - 600г

родзинки, цукати - 50г

крохмаль - 40г

яйце - 6 шт.

цукор - 7-10 ст. л.

масло рослинне, панірувальні сухарі

для прикраси: шоколад (молочний або білий) - 100 г мигдаль - за смаком

Як швидко приготувати сирну пасху:

Розсипчастий сир складіть у бязевую серветку або марлю. Сформуйте мішечок, який покладіть в друшляк, поставте на нього якийсь вантаж і залиште так на день, щоб видалити зайву рідина з сиру. І інакше ваша великдень як слід не пропечеться. Коли вся зайва рідина з сиру вийде, протріть його через металеве сито. У підсумку ви повинні отримати розсипчасту, повітряну масу. Ізюм промийте і просушіть його серветкою. Потім змішайте сухі родзинки з крохмалем і додайте в сир. Відокремлюємо жовтки від білків і розтираємо їх з половиною норми цукру. Отриману однорідну масу з жовтків додаємо до сиру і все це перемішуємо. Білки збийте до стійкої сухої піни. І поступово додайте в них дрібний цукор. По ложці, не поспішаючи перемішуйте білки з сиром. Беремо форму для запікання і змащуємо її маслом. Можна додатково присипати панірувальними сухарями. Викладаємо сирну масу у форму і випікаємо приблизно 1 годину при температурі 180С. Перевірити готовність пасхи можна з допомогою тонкої палички. Якщо вона буде сухою, то ваша сирна паска готова! Накриваємо пасху рушником і чекаємо, коли вона охолоне. Простукаєте формочку по колу і обережно виймайте пасху. Для декорування отриманої паски можна розтопити шоколад на водяній бані. Виливаємо ще гарячий шоколад на пасху з сиру, прикрашаємо улюбленими горішками.

№3 Пасха з фісташками — рецепт для справжніх гурманів

Пасха фісташок (фото: gotovim.ru)

Фісташкова пасха — одна з найбільш оригінальних і смачних пасок, відмінна найніжнішим горіховим смаком і ароматом. Приготувавши таку пасху, ви точно здивуйте своїх рідних! Знову таки, це пасха на сирній основі!

Рецепт фісташкової пасхи, інгредієнти:

сир - 600г

яйце - 2 шт.

цукор - 250г

ванільний цукор - 1 пакетик

масло - 100г

фісташки (очищені) - 100г

в якості декору фісташки

Спосіб приготування:

Перед приготуванням фісташкової пасхи знову слід переконатися в достатній сухості сиру. Як просушити сир, дивіться в попередньому рецепті. Готову просушену сирну масу протріть через металеве сито, щоб домогтися бажаної розсипчастої маси. Яйця на водяній бані розтираємо з цукром на водяній бані. Стежте, щоб яйця не прилипали до дна посуду. Розтирати до тих пір, поки вони не стануть блідо-кремового кольору. Фісташки заливаємо окропом і залишаємо на кілька хвилин. Обов'язково очищаємо ядра від тонкої шкірки. Подрібнюємо фісташки в до отримання крупки. У протертий сир вливаємо яєчну масу. Також додаємо ванільний цукор або ванілін. Потроху додаємо в "тісто" по ложці вершкове масло, попередньо розм'якшене. Все перемішати, щоб сирна маса стала абсолютно однорідною. Додаємо нарешті подрібнені фісташки і гарненько перемішуємо. Форму слід прокласти одним шаром марлі. Кладіть її як можна більш рівно, щоб на готовій пасці не залишилося некрасивих нерівностей. Закладаємо в форму з марлею наше сирно-фісташкове тісто. Кінці марлі укладаємо поверх сиру, поставте на них блюдце, а на блюдце - невеликий вантаж (наприклад, банку з водою). Ставимо форму в глибоку тарілку (не в холодильник). Через отвір на дні форми надлишок сироватки буде витікати. 8 годин і пасха з фісташок готова. Переверніть форму на тарілку, потягніть за кінці марлі і витягніть з форми готову паску.

Нагадаємо, раніше рецептом пасхи на молоці ділилася учасниця реаліті Холостяк-10 Аліна.