Топ-3 напоїв, які допоможуть зігрітися в холодний вечір

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Чай з ягодами знімає запалення і допомагає боротися із застудою

Вечори стають все холодніше і синоптики прогнозують пониження температури до -8 -9 градусів. Для того, щоб зігрітися в холодні вечори, можна зробити спеціальні зігріваючі чаї, пише видання "Ого".

Найкорисніші зігріваючі напої готуються швидко і в їх склад входять ягоди, а також інші інгредієнти, які не тільки додадуть тепла в організм, але й підтримають імунну систему.

1. Чай з шипшини. У шипшини багато цілющих властивостей, так як в ньому міститься велика кількість вітаміну С, мінеральних речовин й органічних кислот. Чай з цією ягодою зніме запалення, зміцнить імунітет і може стати засобом для боротьби з простудними захворюваннями. Заварювати такий чай потрібно один раз.

Склад: плоди шипшини -50 г, малина - 50 г, вода - 200 г, мед - за смаком, чорна смородина – за смаком.

Воду потрібно закип'ятити і залити плоди шипшини, малини і чорної смородини. Закрити кришкою. Дати чаю охолонути до кімнатної температури і процідити. Перед подачею можна додати ложку меду.

Ілюстративне фото (unsplash.com)

2. Імбирний чай. Цей чай допоможе перемогти не тільки застуду, але і осінню нудьгу, так як імбир багатий вітамінами С, А, В1, В2, ефірними маслами, солями фосфору, залізом, натрієм, магнієм, кальцієм і всіма необхідними для організму амінокислотами.

Склад: свіжий імбир -1 столова ложка, молоко – 0,5 літра, вода - 0,5 літра, гвоздика – 10 штук, кардамон -10 штук, мускатний горіх –половина чайної ложки, зелений чай – 2 чайні ложки, чорний чай – 1 чайна ложка.

Воду потрібно поставити на вогонь і підігріти. Потім додати гвоздику, кардамон і зелений чай. Після того, як вода закипить – додати молоко. Трохи почекати і додати чорний чай і дрібно нарізаний імбир. Знову довести до кипіння, додати мускатний горіх і потримати на вогні 3-4 хвилини.

Ілюстративне фото (unsplash.com)

3. Настій з обліпихи. У цій ягоді містяться вітаміни групи В, вітамін С, калій, вітамін Е, фолієва кислота і різні мікроелементи. Обліпиха знімає запалення і підтримує імунітет.

Склад: ягоди обліпихи – 150 г, вода - 0,6 літра, мед - за смаком.

Ягоди обліпихи потрібно промити і розділити на дві частини. З половини зробити пюре, а потім додати другу половину ягід. Залити отриману масу окропом і дати настоятися 10-15 хвилин. Перед подачею можна додати ложку меду.

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Відео: РБК-Україна