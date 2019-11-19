Топ-3 мифа о питьевой воде: диетолог опровергла главные заблуждения

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Экспер ответила на популярные вопросы о воде

Столько мифов не ходит вокруг продуктов, сколько вокруг воды. Часто встречающиеся заблуждения способны полностью запутать тех, кто намерен правильно питается и следит за режимом, в том числе питьевым. Топ-3 главных мифа о воде развенчала диетолог Ева Шишова, которая ранее раскрыла связь между выбором одежды и похудением. Теперь же на Instagram-страничке она опровергла популярные заблуждения о питьевом режиме.

Разберем 3 главных вопроса:

Сколько пить?

Когда пить?

Можно ли запивать еду?

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Сколько пить

Существует норма 30 мл на 1 кг веса. Эта норма разработана для лежачих больных, которые не могут сообщить о желании пить. И многие люди, от незнания, применяют ее к себе.

Пейте, сколько хотите, но минимум 2-2,5 литра в сутки жидкости (сюда можно отнести минеральную воду, сок, все "сырые/некипяченые" напитки, но лучше, чтобы это была именно вода) - именно столько жидкости выделяет наш организм в сутки через разные жидкостные среды. Желательно, чтобы это была сырая вода.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если вам тяжело выпивать такое количество, то пусть это будет 1 л чистой сырой воды, а все остальное другие жидкости и постепенно увеличивайте количество воды. На полстакана раз в 2 дня.

Когда пить

Когда хотите. Именно так и никак иначе. Хотите перед сном, хотите ночью. Запомните: если вы хотите пить – надо пить. Организм сам знает, на какие нужды требуется вода и дает вам сигнал. Слушайте свой организм в первую очередь! А потом уже все остальные рекомендации.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Можно ли запивать?

Да. Есть мнение, что вода разбавляет желудочный сок, затрудняет пищеварение и т.д. Но переваривать сухой пищевой комок, гораздо сложнее, чем использовать "разбавленный" водой желудочный сок. Да и смешно это, ведь чтобы разбавить хоть немного желудочный сок, нужно выпить ведро.

Напомним, что диетолог Алла Майнакина развенчала популярные мифы о дарах моря.