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Топ-3 міфу про питну воду: дієтолог спростувала головні помилки

Lite » Їжа 19.11.2019 - 08:35
Топ-3 міфу про питну воду: дієтолог спростувала головні помилки
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт відповіла на популярні питання про воду

Стільки міфів не ходить навколо продуктів, скільки навколо води. Часто зустрічаються помилкові судження, здатні повністю заплутати тих, хто має намір правильно харчується і стежить за режимом, у тому числі питним. Топ-3 головних міфів про воду розвінчала дієтолог Єва Шишова, яка раніше розкрила зв'язок між вибором одягу і схудненням. Тепер же на Instagram-сторінці вона спростувала популярні помилкові судження про питний режим.

Розберемо 3 головних питання:

  • Скільки пити?
  • Коли пити?
  • Чи можна запивати їжу?

Топ-3 міфу про питну воду: дієтолог спростувала головні помилки

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Скільки пити

Існує норма 30 мл на 1 кг ваги. Ця норма розроблена для лежачих хворих, які не можуть повідомити про бажання пити. І багато людей, від незнання, застосовують її до себе.

Пийте, скільки хочете, але мінімум 2-2,5 літра на добу рідини (сюди можна віднести мінеральну воду, сік, все "сирі/некипяченые" напої, але краще, щоб це була саме вода) - саме стільки рідини виділяє наш організм на добу через різні рідинні середовища. Бажано, щоб це була сира вода.

Топ-3 міфу про питну воду: дієтолог спростувала головні помилки
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо вам важко випивати таку кількість, то нехай це буде 1 л чистої сирої води, а все інше інші рідини і поступово збільшуйте кількість води. На півсклянки раз в 2 дні.

Коли пити

Коли хочете. Саме так і ніяк інакше. Хочете перед сном, хочете вночі. Запам'ятайте: якщо ви хочете пити – треба пити. Організм сам знає, на які потреби потрібно вода і дає вам сигнал. Слухайте свій організм в першу чергу! А потім вже всі інші рекомендації.

Топ-3 міфу про питну воду: дієтолог спростувала головні помилки

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Можна запивати?

Так. Є думка, що вода розбавляє шлунковий сік, ускладнює травлення і т. д. Але перетравлювати сухої харчової грудку, набагато складніше, ніж використовувати розбавлений водою шлунковий сік. Та й смішно це, бо щоб хоч трохи розбавити шлунковий сік, потрібно випити відро.

Нагадаємо, що дієтолог Алла Майнакина розвінчала популярні міфи про дари моря.

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