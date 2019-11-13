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Как выбор одежды влияет на похудение: неожиданное объяснение диетолога

Lite » Мода 13.11.2019 - 08:35
Как выбор одежды влияет на похудение: неожиданное объяснение диетолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт дала советы по выборы одежды тем, хто хочет стать стройнее

Казалось бы, какая связь между выбором одежды и результатами похудения? Если вы думаете, что это отсылка к пресловутому методу "куплю платье мечты на размер меньше и буду худеть, пока не влезу", то речь идет о другом – что мы носим ежедневно и какое отражение в зеркале ловим, проходя мимо? Диетолог Ева Шишова, которая ранее раскрыла секреты похудения во сне, рассказала на страничке в Instagram, как начать худеть с помощью смены гардероба.

Может это грубо сказано, но да, мы толстеем из-за одежды. Когда мы решаем что-то менять? Когда нам дискомфортно. Этот закон создан природой. И для нашего организма он точно такой же.

Если организму тесно, мало места, не уютно и прочее, так устроено, что он интуитивно пытается это устранить. Это наша природа, нервные окончания, работа мозга, сердца, лимфы - им всем не комфортно и они "делают" все, для того, чтобы их хозяин-человек, исправил это.

Как выбор одежды влияет на похудение: неожиданное объяснение диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Отдышка, дискомфорт, отражение в зеркале, случайные фото - все это притянет ваше внимание к своей фигуре и вы так или иначе осознаете необходимость заняться ею.

А когда вы покупаете себе балахоны, огромные платья и футболки, вы просто маскируете проблему. И ваш организм ничего не хочет менять - ему удобно и комфортно и так.

Как выбор одежды влияет на похудение: неожиданное объяснение диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Вы прячете от всего мира свои лишние кг, а этим кг отлично живется! Вместо того, чтобы увидеть их, осознать это и начать это исправлять - вы бежите от проблемы, скрывая ее от самих себя в первую очередь.

Несколько советов, как начать худеть с помощью одежды:

  • Наденьте на праздник платье с резинкой на талии и когда вы начнете переедать, вы это почувствуете или увидите в зеркале, и если не остановитесь есть совсем, то, как минимум, задумаетесь, что вы уже сыты. А наденьте платье-балахон? А? Как? Где талия? Ее не видно, чувство меры не приходит, и вы остановитесь, только, когда встать будет тяжело.

Как выбор одежды влияет на похудение: неожиданное объяснение диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Носите дома шорты и майки, чтобы было видно фигуру, смотрите на себя, проходя около зеркала, и вы уже не схватите со стола конфетку, если минуту назад увидели складку на животе.

Ранее диетолог Кристина Шереметьева научила не поправляться во время отпуска и поездок.

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