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Два в одном: топ-3 доступных продукта для здоровья и похудения от диетолога

Lite » Еда 23.03.2020 - 13:27
Два в одном: топ-3 доступных продукта для здоровья и похудения от диетолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт назвала продукты-помощники для хорошей фигуры и крепкого здоровья

Карантин внес коррективы в жизнь каждого. Одним из популярных шагов в подготовке к нему стал поход в магазин и запасы продуктов впрок. И вот теперь возникает вопрос: что полезного приготовить себе и домашним, и как не переесть, а даже снизить вес без вреда для здоровья? Диетолог Елена Кален, которая ранее рассказала о полезном питании для стройности и хорошего иммунитета, назвала в Instagram топ-3 продукта, которые помогут оставаться в форме и укрепить здоровье.

И еще, если затаривались в основном продуктами с большим сроком годности, то возникает вопрос: как теперь сделать свое питание максимально полезным для здоровья? Топ-3 продукта, которые важны для похудения и здоровья:

Специи – по антибактериальным свойствам идентичны антибиотикам, делают детокс телу, очищая кровь, тем самым укрепляют иммунитет и помогают в борьбе с инфекциями!

Два в одном: топ-3 доступных продукта для здоровья и похудения от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

И главная заслуга специй это разгон метаболизма. За счет своего жгучего вкуса они активируют метахондрии в клетках, повышается теплообмен и калории начинают гореть!

Особенно полезны: куркума, все виды перцев, лавровый лист, гвоздика, имбирь, орегано. Можно хранить долго и щедро посыпать не только блюда, но и добавлять в чай.

Лук и чеснок имеют кладезь витаминов, благодаря чему приобретают антимикробные свойства. Содержат: калий, кальций, фосфор, витамины группы В и С, селен и др.


Два в одном: топ-3 доступных продукта для здоровья и похудения от диетологаИллюстративное фото (www.pexels.com)

А еще чеснок и лук улучшают обмен веществ и поддерживают процессы метаболизма, что особенно необходимо похудении.

Кисломолочные продукты содержат симбиотические бактерии, которые являются "конкурентом" для болезнетворных микробов. Эти бактерии захватывают на себя шлаки и токсины, и "выносят" их из кишечника.

Два в одном: топ-3 доступных продукта для здоровья и похудения от диетолога
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кисломолочные продукты важны и для снижения веса, потому что лишний вес - это не только жир, но и застоявшаяся вода в тканях и шлаки в кишечнике!

Ну, а чтобы от пищи действительно была польза, есть ее нужно исключительно при наличии голода и ровно столько, чтобы его утолить! Тогда вес будет снижаться легко!

Напомним, что врач-диетолог Альбина Комиссарова рассказала правду о полезных пробиотиках, которые способны улучшить пищеварение и укрепить защитные силы организма.

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