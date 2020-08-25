Топ-10 способов, как снизить калорийность рациона: секреты диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Действенные способы, как урезать калорийность и не испытывать голод

Не так важны калории, как важно качество. Можно быть сытым на 1500 ккал. Можно голодать на 2500. Но как урезать калораж меню и при этом не чувствовать голод и полноценно питаться? Диетолог Алена Коготкова поделилась топ-10 способов.

Основная ошибка – мы создаем дефицит за счет эссенциальных продуктов – в результате накапливаем голод и срываемся. При этом есть те "бойцы" в нашем рационе, потеря которых может пройти бесследно.

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1.Убрать все жидкие калории. Стакан колы – 150 ккал. Кефира 3,2% - 150 ккал. Сытости – ноль.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2. Сюда же – минус все добавки в кофе (молоко, сливки, сахар). Черный кофе – 5 ккал. Капучино – 150 ккал.

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3. Контроль жиров. А это, прежде всего, орехи: 100 г – 600 ккал. Сюда же любимый авокадо. В среднем - 450 ккал.

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4. Не лейте масло в салат. В 1 ст.л. 120 ккал. Используйте пульверизатор. 2 пшика достаточно для пользы.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

5.Не увлекайтесь "сыроеденеем". В 100 г сыра 360 ккал. Сыр не лучший источник белка, зато жиров ого-го. Самый лучший сыр – где много дырок.

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6.Начинайте прием пищи с овощей. Часто можно встретить: макароны и котлеты съела, а салат "не влез". Вот так делать не надо. И выходите за рамки "помидоры+огурцы". Попробуйте кабачок, морковь, кольраби, баклажан… Дайте шанс сельдерею!

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7.Вместо майонеза и сметаны – йогурт или мягкий творог.

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8. Вместо сахара и меда – ягоды. В 1 ложке меда – 50 ккал.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

9.Вместо жирной фермерской семги – дикие: кижуч, нерка, кета. Вместо 18% творога – 2-5%.

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10.Вместо белого хлеба – отрубной, а лучше хлебцы. Да, по ккал разницы нет. Но кусок хлеба в среднем весит 40 г, а хлебец – 10 г.

Напомним, что ранее диетолог Ева Шишова рассказала, какому виду муки стоит отдать предпочтение.