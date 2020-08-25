Топ-10 способів, як знизити калорійність раціону: секрети дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дієві способи, як зменшити калорійність і не відчувати голод

Не так важливі калорії, як важлива якість. Можна бути ситим на 1500 ккал. Можна голодувати на 2500. Але як урізати калораж меню і при цьому не відчувати голод і повноцінно харчуватися? Дієтолог Олена Коготкова поділилася топ-10 способів.

Основна помилка – ми створюємо дефіцит за рахунок есенціальних продуктів – в результаті накопичуємо голод і зриваємося. При цьому є ті "бійці" в нашому раціоні, втрата яких може пройти безслідно.

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1.Прибрати всі рідкі калорії. Стакан коли – 150 ккал. Кефіру 3,2% - 150 ккал. Ситості – нуль.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2. Сюди ж – мінус всі добавки в каву (молоко, вершки, цукор). Чорна кава – 5 ккал. Капучино – 150 ккал.

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3. Контроль жирів. А це, насамперед, горіхи: 100 г – 600 ккал. Сюди ж улюблений авокадо. В середньому - 450 ккал.

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4. Не лийте олії в салат. В 1 ст. л. 120 ккал. Використовуйте пульверизатор. 2 пшику достатньо для користі.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

5.Не захоплюйтеся "сироїденням". У 100 г сиру 360 ккал. Сир не краще джерело білка, зате жирів ого-го. Найкращий сир – де багато дірок.

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6.Починайте прийом їжі з овочів. Часто можна зустріти: макарони і котлети з'їла, а салат "не вліз". Ось так робити не треба. І виходьте за рамки "помідори+огірки". Спробуйте кабачок, моркву, кольрабі, баклажан... Дайте шанс селері!

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7.Замість майонезу і сметани – йогурт або м'який сир.

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8. Замість цукру і меду – ягоди. В 1 ложці меду – 50 ккал.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

9.Замість жирної фермерської сьомги – дикі: кижуч, нерка, кета. Замість 18% сиру – 2-5%.

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10.Замість білого хліба – висівковий, а краще хлібці. Так, за ккал різниці немає. Але шматок хліба в середньому важить 40 г, а хлібець – 10 г.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Єва Шишова розповіла, якому виду борошна варто віддати перевагу.