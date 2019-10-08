Топ-10 ошибок худеющих: что мешает сбросить лишние кило

В попытке побыстрее избавиться от лишних кило многие худеющие совершают ошибки, которые не приближают, а лишь отдаляют от заветной цели. 80% успеха всегда зависит от питания, утверждает диетолог Альбина Комиссарова, именно поэтому большинство заблуждений касается рациона.

На странице в Instagram эксперт составила топ-10 ошибок, которые способны помешать похудению. Кстати, ранее она перечислила топ- 5 вредных привычек, которые пагубно влияют на фигуру.

10 скрытых и явных ошибок худеющих:

Создавать ложные запреты из продуктов, тем самым ограничивая разнообразие рациона (на бананы, хлеб, молоко и т.д.).

Пить 8 стаканов воды/2 литра обязательно, через силу, потому что "так надо", на самом деле - нет.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Худеть за счет временных рамок: не есть после 6, не есть 18 часов и т.д. Это метод, конечно, но не самый лучший.

Считать, что в продуктах нет должного количества витаминов и минералов и обязательно пить БАДы и другие добавки.

Расстраиваться, когда не потерял 10 кг в месяц. Ставьте себе реальные цели! 3-4 кг в месяц это отличный результат.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Искать волшебную, уникальную диету, которая будет создана именно для вас, под ваш генотип и т.д. Это так не работает, только здоровое питание и физическая активность. А это почти идентично для всех.

Не разрешать себе слабости. Зачем нужен перфекционизм в этом деле? Ломтик шоколадки или кофе со сливками не сделают вас толстой. Помните, даже сахар разрешен в размере 5-10% от рациона.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Делить продукты на полезные и вредные. Нет продуктов от которых мы толстеем, есть переедание. А то мы сливочного масла боимся, а целый авокадо в день - это полезно.

Искать секреты, которые помогут похудеть. Огурцы с помидорами не сочетать, орехи замачивать, белки животные с растительными нельзя.

Ранее мы публиковали топ-5 правил, которые помогут не поправиться в холодный период года.

Напомним, что диетолог Наталья Кошкина дала советы, как качественно худеть в повседневной жизни.⠀