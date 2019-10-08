Топ-10 помилок тих, хто худне: що заважає скинути зайві кіло

В спробі якнайшвидше позбутися зайвих кіло багато тих, хто худне роблять помилки, які не наближають, а лише віддаляють від заповітної мети. 80% успіху завжди залежить від харчування, стверджує дієтолог Альбіна Комісарова, саме тому більшість помилок стосується раціону.

На сторінці в Instagram експерт склала топ-10 помилок, які здатні перешкодити схудненню. До речі, раніше вона перерахувала топ - 5 шкідливих звичок, які згубно впливають на фігуру.

10 прихованих і явних помилок тих, що худнуть:

Створювати помилкові заборони із продуктів, тим самим обмежуючи різноманітність раціону (на банани, хліб, молоко тощо).

Пити 8 склянок води/2 літра обов'язково, через силу, тому що "так треба", насправді - ні.

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Худнути за рахунок часових рамок: не їсти після 6, не їсти 18 годин і т.д. Це метод, звичайно, але не найкращий.

Вважати, що в продуктах немає належної кількості вітамінів і мінералів і обов'язково пити БАДи та інші добавки.

Засмучуватися, коли не втратив 10 кг в місяць. Ставте собі реальні цілі! 3-4 кг в місяць це відмінний результат.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Шукати чарівну, унікальну дієту, яка буде створена саме для вас, під ваш генотип і т.д. Це так не працює, тільки здорове харчування і фізична активність. А це майже ідентично для всіх.

Не дозволяти собі слабкості. Навіщо потрібен перфекціонізм в цій справі? Шматочок шоколадки або кава з вершками не зроблять вас товстою. Пам'ятайте, навіть цукор дозволено в розмірі 5-10% від раціону.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ділити продукти на корисні і шкідливі. Немає продуктів, від яких ми товстіємо, є переїдання. А то ми вершкового масла боїмося, а цілий авокадо в день - це корисно.

Шукати секрети, які допоможуть схуднути. Огірки з помідорами не поєднувати, горіхи замочувати, білки тварини з рослинними не можна.

Раніше ми публікували топ-5 правил, які допоможуть не поправитися у холодний період року.

Нагадаємо, що дієтолог Наталія Кошкіна дала поради, як якісно худнути в повсякденному житті.⠀