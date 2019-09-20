Что такое читмил и почему он нужен худеющим: диетолог дала объяснение

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт научила правильно делать читмил

Стоит помнить, что правильное питание, диеты - это гибкие инструменты достижения цели, именно поэтому стоит иногда себе позволять некоторые пищевые вольности во избежание срывов и переедания. Никто не может выдержать строгий рацион, диету и вечные ограничения на протяжении всей жизни. Как с этим справиться? О том, как правильно делать пищевую разгрузку (читмил/читинг) рассказала в Instagram диетолог Ольга Усенко, которая перечислила последствия жестких диет.

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Эта методика нужна, если вы сидите на определенном рационе долгое время, поэтому во избежание незапланированных срывов, мы делаем такую разгрузку.

Читинг/читмил - это система, при которой ты употрбляешь что-то "желаемое" за определенный один прием пищи. Таким образом, мы не хотим этого в другие моменты и знаем, что скоро будет можно. А еще это обман для организма, ведь со временем он привыкает к рациону и может заподозрить, что мы недоедаем, чтобы худеть, а с помощью читмила мы ему показываем, что все хорошо и можно худеть дальше.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Читмил/читинг нужно делать правильно:

во время приема вкусной пищи мы не считаем калории и не зацикливаемся на составе, но не забываем о количестве - это не должно быть 2 кг пищи

читмил - это один прием пищи, все остальные приемы по плану, не голодаем

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

лучше всего делать такой прием вечером6 и поводов больше, и удобнее

можно делать читмил, когда есть запланированное мероприятия

на утро после такого питания может быть отек, поэтому взвешиваемся через 2-3 дня

не стоит увлекаться читмилом, желательно делать его не чаще раза в неделю, но иногда можно и 2 раза в неделю, но не подряд, а с промежутком 2-3 дня

тренировку в день читмила не отменяем и ходим, ходим, ходим - 10000 шагов минимум

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Напомним, что эксперт по правильному питанию Катя Медушкина научила вычислять индивидуальную скорость похудения.