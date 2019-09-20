Что такое читмил и почему он нужен худеющим: диетолог дала объяснение

Эксперт научила правильно делать читмил
Стоит помнить, что правильное питание, диеты - это гибкие инструменты достижения цели, именно поэтому стоит иногда себе позволять некоторые пищевые вольности во избежание срывов и переедания. Никто не может выдержать строгий рацион, диету и вечные ограничения на протяжении всей жизни. Как с этим справиться? О том, как правильно делать пищевую разгрузку (читмил/читинг) рассказала в Instagram диетолог Ольга Усенко, которая перечислила последствия жестких диет.
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Эта методика нужна, если вы сидите на определенном рационе долгое время, поэтому во избежание незапланированных срывов, мы делаем такую разгрузку.
Читинг/читмил - это система, при которой ты употрбляешь что-то "желаемое" за определенный один прием пищи. Таким образом, мы не хотим этого в другие моменты и знаем, что скоро будет можно. А еще это обман для организма, ведь со временем он привыкает к рациону и может заподозрить, что мы недоедаем, чтобы худеть, а с помощью читмила мы ему показываем, что все хорошо и можно худеть дальше.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Напомним, что эксперт по правильному питанию Катя Медушкина научила вычислять индивидуальную скорость похудения.