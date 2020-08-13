Сытно и полезно: топ-5 лучших гарниров при снижении веса

Гарниры есть обязательно нужно. Только не все, что мама нам накладывала, помогут стать стройнее. Нутрициолог Надежда Пахирко назвала самые полезные и сытные гарниры, которым стоит отдать предпочтение при снижении веса.

Топ-5 гарниров при похудении:

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1. Гречка. Гречка богата витаминами, белком, который отвечает за длительную сытость и клетчаткой для работы ЖКТ.

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100 гр. в отварном виде: К- 125, Б-5, Ж-1.3, У-24.8.

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2. Бурый рис. Помимо зерна, в нем сохранена основная часть оболочки и отруби. Это долгая сытость, снижение тяги к сладкому и польза кишечнику.

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100 гр в отварном виде: К- 111.6, Б-2.5, Ж-0.6, У-24.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Красная чечевица. Самый богатый белками гарнир, с самым высоким % клетчатки. Все это помогает контролировать аппетит. Жить с комфортом без тяги к сладкому и мучному. Невероятно полезна для молодости кожи и работы сердца.

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100 гр в отварном виде: К- 146, Б-10.6, Ж-0.9, У-25.2.

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4. Цельнозерновые макароны или твердые сорта пшеницы (содержание белка не менее 12 гр на 100 гр. в сухом виде)

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Цельнозерновые или ТСП макароны содержат в себе клетчатку, которая способствует выведению шлаков и очищению организма. Они имеют более низкий гликемический индекс (ГИ 50 и ниже), по сравнению с макаронами из пекарской муки (ГИ более 70). Это приводит к медленному повышению уровня глюкозы в крови, а значит, сытость будет долгой.

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100 гр в отварном виде: К- 135.6, Б-6,8, Ж-0.73, У-25.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Булгур. Приготовленный булгур укрепляет стенки сосудов и сердечную мышцу, понижает уровень сахара в крови, нормализует нервную систему и способствует лучшему расщеплению жиров.

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100 гр в отварном виде: К- 83, Б-3.1, Ж-0.2, У-14.1.

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Ни в коем случае не исключайте эти гарниры из своего рациона. Ешьте на обед и на завтрак в виде каш. Снижение веса должно быть здоровым! Иначе вы сильно рискуете своим пищеварением и кишечником.

Напомним, что ранее диетолог Ольга Усенко раскрыла секрет, как сохранить вес после похудения.

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