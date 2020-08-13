Ситно і корисно: топ-5 кращих гарнірів при зниженні ваги

Гарніри їсти обов'язково потрібно. Тільки не все, що мама нам накладала, допоможуть стати стрункішою. Нутриціолог Надія Пахирко назвала найбільш корисні і поживні гарніри, яким варто віддати перевагу при зниженні ваги.

Топ-5 гарнірів при схудненні:

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1. Гречка. Гречка багата вітамінами, білком, який відповідає за тривалу ситість і клітковиною для роботи ШЛУНКОВО-кишкового тракту.

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100 гр. у відвареному вигляді: К - 125, Б-5, Ж-1.3, У-24.8.

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2. Бурий рис. Крім зерна, в ньому збережена основна частина оболонки і висівки. Це довга ситість, зниження тяги до солодкого і користь кишечнику.

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100 гр у відвареному вигляді: До - 111.6, Б-2.5, Ж-0.6, У-24.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Червона сочевиця. Самий багатий білками гарнір, з найвищим % клітковини. Все це допомагає контролювати апетит. Жити з комфортом без тяги до солодкого і здоби. Неймовірно корисна для молодості шкіри і роботи серця.

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100 гр у відвареному вигляді: До - 146, Б-10.6, Ж-0.9, У-25.2.

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4. Цільнозернові макарони або тверді сорти пшениці (вміст білка не менше 12 гр на 100 гр. в сухому вигляді)

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Цільнозернові або ТСП макарони містять у собі клітковину, яка сприяє виведенню шлаків і очищення організму. Вони мають більш низький глікемічний індекс (ГІ 50 і нижче), порівняно з макаронами з пекарської борошна (ГІ більше 70). Це призводить до повільного підвищення рівня глюкози в крові, а значить, ситість буде довгою.

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100 гр у відвареному вигляді: До - 135.6, Б-6,8, Ж-0.73, В-25.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Булгур. Приготований булгур зміцнює стінки судин і серцевий м'яз, знижує рівень цукру в крові, нормалізує нервову систему і сприяє кращому розщепленню жирів.

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100 гр у відвареному вигляді: До - 83, Б-3.1, Ж-0.2, У-14.1.

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Ні в якому разі не виключайте ці гарніри з свого раціону. Їжте на обід і на сніданок у вигляді каш. Зниження ваги має бути здоровим! Інакше ви сильно ризикуєте своїм травленням і кишечником.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Усенко розкрила секрет, як зберегти вагу після схуднення.

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