Только спокойствие: диетолог назвала продукты, повышающие тревожность

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Какие продукты стоит исключить, чтобы не испытывать дополнительный стресс

Тревожность, стресс и растерянность – эти чувства знакомы каждому, особенно, когда весеннее настроение омрачает карантин и эпидемия коронавируса, а страх и неопределенность внутри нарастает. Оказывается, многое зависит не только от личного настроя, но и от меню, ведь наше настроение регулируют гормоны, а на их выработку, помимо всего прочего, влияют продукты на нашем столе. Диетолог Ольга Усенко, которая ранее научила выбирать "правильный" кофе для худеющих, рассказала в Instagram о том, какие блюда вызывают повышенную тревожность и от чего стоит отказаться в стрессовый период.

Все продукты на нашей тарелке влияют на организм и его системы, а также гормональный баланс. А гормоны, в свою очередь, оказывают влияние на наше настроение, состояние, самочувствие и энергичность.

⠀

Продукты могут отражаться на гормональном фоне как положительно, так и отрицательно, провоцируя тревожные состояния. Поэтому для спокойствия нам нужно употреблять правильные блюда, которые помогают сохранять равновесие и баланс гормонов в организме.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

На помощь приходит здоровое питание 3-4 раза в день. Полноценный прием пищи – это и белки, и углеводы, и жиры, и клетчатка в тарелке. Таким образом, мы запускаем правильную программу работы пищеварения, а это, в свою очередь, поможет полноценной выработки всех гормонов.

⠀

Но при этом рацион должен быть без продуктов-раздражителей:

сахар

сухофрукты и все, что касается десертов на основе сухофруктов и вываренных/уваренных фруктов, даже без добавления сахара

белая мука

алкоголь

сиропы и подсластители

мед⠀

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Отдайте предпочтение максимально разнообразному и разноцветному меню, где каждая из 3-х тарелок должна быть с разным белком, углеводами, жирами и клетчаткой. Например:

Завтрак - 1 яйцо + 30 гр сыра + 50 гр хлеба цельнозернового + 1/4 мякоти авокадо + 100 гр овощей + 15 гр семян/орехов + 100 ягод

Обед – курица - 70 гр в готовом виде + гречка 80 гр в готовом виде + 5 гр сливочного масла + 130 гр овощей + 1 ст ложка масла + 1 яблоко

Ужин – рыба - 100 гр + 100 гр бобовых + овощи 100 гр + 15 гр орехов + чайная ложка масла

Напомним, что нутрициолог Наталья Кошкина рассказала, как не наесть лишние кило за время карантина.