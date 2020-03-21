Суцільна користь: дієтолог розповіла про ідеальні продукти для стрункості і міцного імунітету

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла про корисні поєднання продуктів для поліпшення травлення

Міцний і здоровий імунітет і злагоджена робота організму в період карантину потрібні як ніколи. Посилити захисні сили, прискорити травлення,а заодно і стати стрункіше допомагають пробіотики - мікроорганізми, вживання яких покращує мікрофлору кишечника. Їх можна отримати з продуктів харчування, якщо грамотно організувати свій раціон, про що раніше розповіла дієтолог Альбіна Комісарова. Тепер на своїй сторінці в Instagram вона навчила, як правильно ввести в раціон пробіотики і коли їх найкраще вживати.

Експерт поділилася готовими рішеннями для тих, хто хоче отримати максимальну користь з їжі, багатої корисними мікроорганізмами. Коли ж краще вживати пробіотики, як і з чим їх поєднувати?

Не важливо, їсте ви продукт натщесерце чи ні, він все одно чудово засвоїться і пробіотики надійдуть в однаковій кількості.

Ідеальне поєднання конкретного пробіотика з пребіотиком (їжа для пробіотиків, яка допомагає їм розмножуватися) існує і називається Синбіотики. Але, на жаль, існує лише в БАДах, чарівного продукту немає.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

АЛЕ! Рішення досить просте - споживаючи максимально різноманітні продукти, багаті про - та пребіотиками, ви точно отримаєте потрібні ідеальні комбінації.

Якщо ви помітили, що у вас з'явилося здуття, то починайте поступово вводити пробіотики, по 1-2 продукту на тиждень.

Як почати їсти більше таких продуктів?

на сніданок з'їдайте білий йогурт без цукру, збагачений біфідобактеріями.

включайте в свій раціон бобові, заповнюючи 1/4 тарілки

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

скуштуйте нову кухню: місо-супи можуть стати відмінною частиною раціону

подавайте квашену капусту в якості гарніру

не забувайте про овочеві салати і цільнозернові продукти.

Ці звички можуть легко увійти в ваш спосіб життя і допоможуть стати стрункішою і здоровіше.

Нагадаємо, що раніше нуриціолог Олена Кален запропонувала легке і поживне вечірнє меню для тих, хто худне.