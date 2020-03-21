ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суцільна користь: дієтолог розповіла про ідеальні продукти для стрункості і міцного імунітету

Lite » Їжа 21.03.2020 - 13:15
Суцільна користь: дієтолог розповіла про ідеальні продукти для стрункості і міцного імунітету
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла про корисні поєднання продуктів для поліпшення травлення

Міцний і здоровий імунітет і злагоджена робота організму в період карантину потрібні як ніколи. Посилити захисні сили, прискорити травлення,а заодно і стати стрункіше допомагають пробіотики - мікроорганізми, вживання яких покращує мікрофлору кишечника. Їх можна отримати з продуктів харчування, якщо грамотно організувати свій раціон, про що раніше розповіла дієтолог Альбіна Комісарова. Тепер на своїй сторінці в Instagram вона навчила, як правильно ввести в раціон пробіотики і коли їх найкраще вживати.

Експерт поділилася готовими рішеннями для тих, хто хоче отримати максимальну користь з їжі, багатої корисними мікроорганізмами. Коли ж краще вживати пробіотики, як і з чим їх поєднувати?

  • Не важливо, їсте ви продукт натщесерце чи ні, він все одно чудово засвоїться і пробіотики надійдуть в однаковій кількості.
  • Ідеальне поєднання конкретного пробіотика з пребіотиком (їжа для пробіотиків, яка допомагає їм розмножуватися) існує і називається Синбіотики. Але, на жаль, існує лише в БАДах, чарівного продукту немає.

Суцільна користь: дієтолог розповіла про ідеальні продукти для стрункості і міцного імунітету

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

АЛЕ! Рішення досить просте - споживаючи максимально різноманітні продукти, багаті про - та пребіотиками, ви точно отримаєте потрібні ідеальні комбінації.

Якщо ви помітили, що у вас з'явилося здуття, то починайте поступово вводити пробіотики, по 1-2 продукту на тиждень.

Як почати їсти більше таких продуктів?

  • на сніданок з'їдайте білий йогурт без цукру, збагачений біфідобактеріями.
  • включайте в свій раціон бобові, заповнюючи 1/4 тарілки

Суцільна користь: дієтолог розповіла про ідеальні продукти для стрункості і міцного імунітету

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • скуштуйте нову кухню: місо-супи можуть стати відмінною частиною раціону
  • подавайте квашену капусту в якості гарніру
  • не забувайте про овочеві салати і цільнозернові продукти.

Ці звички можуть легко увійти в ваш спосіб життя і допоможуть стати стрункішою і здоровіше.

Нагадаємо, що раніше нуриціолог Олена Кален запропонувала легке і поживне вечірнє меню для тих, хто худне.

Харчування на карантині: які продукти зроблять вас стійкішими до вірусів Економ-меню для тих, хто худне: дієтолог поділилася хитрощами смачного і бюджетного раціону
Новини України здоровьесхудненнядієтолог
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся