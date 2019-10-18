Есть или не есть соль при похудении: диетолог дала исчерпывающее объяснение

Садясь на диету, желающие похудеть в погоне за стройностью сметают со стола все, что условно считается вредным. Первыми в мусорную корзину уходят сладости и сахар, затем жирные продукты, а те, кто решил свести к минимуму "запрещенку" исключают еще и соль. Стоит ли это делать или вред соли при похудении всего лишь миф? Разобраться в этом вопросе помогла диетолог Алина Дьяченко. Соответствующий пост она написала в Instagram.

Нужно ли отказываться от соли при похудении? Давайте разберемся! Пищевая соль (хлорид натрия, NaCl) — пищевой продукт, который состоит на 40 % из натрия и на 60 % из хлора, эти два минерала выполняют различные функции в нашем организме.

Соль – это не только самый большой диетический источник натрия, но и усилитель вкуса. Натрий связывает воду в организме и поддерживает правильный баланс внутриклеточных и межклеточных жидкостей. Натрий играет важную роль во многих процессах, например, участвует в передаче нервных сигналов, сокращении мышц, секреции гормонов. Наш организм не может функционировать без этого химического элемента.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Чем больше натрия в нашем кровотоке, тем больше воды он связывает. Поэтому увеличивается кровяное давление и усиливается напряжение в артериях и различных органах. Высокое кровяное давление является основным фактором риска для многих серьезных недугов, таких как инсульты, почечная недостаточность, сердечно-сосудистые заболевания.

Поэтому, соль обязана быть в рационе худеющего человека, но в ограниченных количествах. Всемирная организация здравоохранения рекомендует 5 грамм соли в сутки для взрослого человека – это 1 чайная ложка. Но помнить! Это с учетом готовых продуктов, купленных в магазине, они уже содержат соль - молочные продукты, хлеб, консервы, специи и т.д.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Лучше использовать в рационе йодированную соль. Так как йод мы получаем из еды, а он основной компонент гормонов щитовидной железы, которая регулирует наш метаболизм.

И помните, жир уходит за счет дефицита калорий, а отказ от соли выведет просто воду. Да, цифра на весах порадует. Но это всего лишь цифра, которая увеличиться опять, как только вернете соль в свой рацион.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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