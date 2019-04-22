Знижує тривогу і підвищує імунітет: дієтолог назвала корисний напій

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт перерахували переваги всім добре відомого напою

Кава або чай – традиційні напої, які ми звикли вживати протягом дня. Про їх шкоду і користь ходять міфи, але яким з них віддати перевагу? Про це Instagram розповіла дієтолог Ксенія Шатрова.

Вона привела науково підтверджені факти впливу чаю і кави на організм, а також зазначила, який з цих видів напоїв варто включити в меню.

"Кава та чай - напої з підвищеною кислотністю, тому вони вже будуть кисліше звичайної воду з лимоном, наприклад, а це в свою чергу призводить до закислення організму. Але це не означає, що потрібно просто відмовитися від їх вживання! ️ Просто робити це в адекватних дозах", - написала вона.

Чай - можна, якщо це натуральний напій, а не забарвлена вода. Заварювати чай треба водою не вище 87 градусів. Якщо заливати його окропом, то 60% корисних властивостей цього напою просто зникнуть.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

"Потрібно використовувати тільки натуральні збори і насіння чаю, наприклад зелений, трав'яні збори, каркаде, КУ Цяо (гречаний) і так далі. До речі, саме гречаний чай містить у собі 19 амінокислот, які благополучно впливають на розвиток організму, а також рутин, який міститься в цьому напої, допомагає покращувати циркуляцію крові, знижує рівень крихкості судин і регулює кров'яний тиск!" - підкреслила експерт.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ксенія зазначила, що майже всі чаї знижують кількість бактерій у ротовій порожнині, підвищують імунітет і знижують рівень тривоги в організмі.

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