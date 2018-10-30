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Слава з "НеАнгелів" показала, як готує тірамісу

Lite » Їжа 30.10.2018 - 15:20
Колаж (РБК-Україна)
Колаж (РБК-Україна)

Цей рецепт співачка підгледіла у італійського бренд-шефа

Відома українська співачка і учасниця музичного дуету "НеАнгели", яка нещодавно вразила фанатів оголеним тілом, на цей раз вирішила здивувати публіку своїми іншими достоїнствами. Артистка продемонструвала свої кулінарні здібності. Вона показала, як готує знаменитий італійський десерт тірамісу. Відео з цим Камінська опублікувала у своєму Instagram.

Слава з &quot;НеАнгелів&quot; показала, як готує тірамісу

Скріншот: кадр з відео (instagram.com/babaslavka)

До відео був доданий коментар: "Отже, рецептик расти десерту. Знайшла я його на ютуб у бренд-шефа ресторанів Джеймса Олівера - Маттео Лаі, який, як справжній італієць, знає толк в тірамісу".

Зірка не тільки показала, як готувати чудове італійське ласощі, але і додала рецепт з покроковим описом етапів приготування.

Отже, для коханої тірамісу Слави Камінської потрібні такі інгредієнти:

  • 5 яєць
  • 25 г цукру
  • 250 г сиру маскарпоне
  • 325 г вершків 30% жирності (Слава брала 15%)
  • Печиво савоярді (або будь-яке інше) – упаковка
  • Кави еспресо
  • Ром або будь-який інший алкоголь
  • Какао-порошок

Слава з &quot;НеАнгелів&quot; показала, як готує тірамісу

Скріншот: кадр з відео (instagram.com/babaslavka)

Інструкція по приготуванню:

  1. потрібно збити Яйця з цукром міксером до отримання пишної маси (близько 10 хвилин).
  2. Потім потрібно взяти сир маскарпоне, додати вершки і теж збити міксером.
  3. Після цього взяти дві збиті маси, поєднати їх і акуратно перемішати кондитерської лопаткою.
  4. Далі печиво потрібно занурити в каву з додаванням алкоголю (співачка використовувала лікер "Старий Таллінн"), а після цього викласти їм дно форми і залити зверху ніжною масою. Знову – шар печива і шар крему. Повторюємо шари.
  5. Завершальних "штрих" – посипати десерт порошком какао і поставити охолоджуватися в холодильник на дві години.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Babaslavka (@babaslavka)

Відео: улюблений тірамісу Слави Камінської (instagram.com/babaslavka)

До речі, нещодавно ми розповідали, як приготувати суп-пюре з гарбуза з горгонзолою і насінням.

Нагадаємо, раніше LITE писав, як приготувати фарширований перець на грилі.

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Відео: РБК-Україна

Новини України рецепттирамисудесертСлава Камінська
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