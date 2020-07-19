Прихований цукор: дієтолог розповіла про невидимого ворога фігури

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла про приховану загрозу цукру в продуктах

Багато хто навіть не підозрює, скільки доданого цукру з'їдають за день. І поняття не мають, які наслідки можуть бути, якщо зловживати з нормами. Дієтолог Ольга Безугла розповіла про те, в яких продуктах він може міститися.

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За даними ВООЗ оптимальною нормою вважається:

для жінок - 6ч.л. (25г або 100кал);

для чоловіків - 9год.л. (37г або 150кал).

Не враховуючи цукор, який міститься в молоці або фруктах, це природний цукор, який ми отримуємо в комплексі з іншими нутрієнтами продукту і шкоди від нього найменьша.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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Отже, прихований доданий цукор:

їжа швидкого приготування – близько 17г цукру/100г.

гранола – 25-29г цукру/100г це без урахування того, що дані два види "корисною, здорової їжі" містять у своєму складі очищені злаки, а це прості вуглеводи, які синтезуються в глюкозу.

⠀Рідкий цукор:

спортивні напої та вітамінізовані води – 21р цукру/100мл.

кокосова вода містить – 20г цукру.

яблучний сік містить 10-12г/100 мл.

⠀Несолодкі продукти, хоча:

ковбаси, сосиски та інші м'ясні напівфабрикати містять доданий цукор, близько 20г/100г.

кетчуп 1ст.л. = 1.ч.л. цукру. Інші готові соуси (майонез, салатні заправки).

цільнозерновий хліб – від 4 - 6г цукру/100г.

Виробникам вигідно додавати цукор, це дешевий і "смачний консервант", тому не завжди можна вірити етикеток з написом: "без цукру".

Вивчаємо маркування: все, що закінчується на – "оза" - мальтоза, глюкоза (декстроза), фруктоза і т. д. – цукор!

Також це можуть бути: патока, кукурудзяний сироп, меляса, солодовий сироп, сироп агави і т. д.

Ще зустрічаються: тростинний цукор-сирець буряковий, кокосовий, коричневий цукор.

Все це – доданий цукор, який відокремили від основного продукту, забравши важливі нутрієнти, які необхідні для його засвоєння.

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Раніше дієтолог Ольга Безугла розповыла,чим можна замінити солодощі.