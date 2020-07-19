Прихований цукор: дієтолог розповіла про невидимого ворога фігури

Експерт розповіла про приховану загрозу цукру в продуктах
Багато хто навіть не підозрює, скільки доданого цукру з'їдають за день. І поняття не мають, які наслідки можуть бути, якщо зловживати з нормами. Дієтолог Ольга Безугла розповіла про те, в яких продуктах він може міститися.
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За даними ВООЗ оптимальною нормою вважається:
Не враховуючи цукор, який міститься в молоці або фруктах, це природний цукор, який ми отримуємо в комплексі з іншими нутрієнтами продукту і шкоди від нього найменьша.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
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Отже, прихований доданий цукор:
⠀Рідкий цукор:
⠀Несолодкі продукти, хоча:
Виробникам вигідно додавати цукор, це дешевий і "смачний консервант", тому не завжди можна вірити етикеток з написом: "без цукру".
Вивчаємо маркування: все, що закінчується на – "оза" - мальтоза, глюкоза (декстроза), фруктоза і т. д. – цукор!
Також це можуть бути: патока, кукурудзяний сироп, меляса, солодовий сироп, сироп агави і т. д.
Ще зустрічаються: тростинний цукор-сирець буряковий, кокосовий, коричневий цукор.
Все це – доданий цукор, який відокремили від основного продукту, забравши важливі нутрієнти, які необхідні для його засвоєння.
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Раніше дієтолог Ольга Безугла розповыла,чим можна замінити солодощі.