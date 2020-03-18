Прихований цукор: дієтолог розповіла про "пастки" для ласунів

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт перерахувала різні види цукру

Цукор буває не тільки явним, а й прихованим і його замінники або нібито здорові альтернативи можуть виявитися не більше, ніж грамотним маркетинговим ходом. Дієтолог Альбіна Комісарова, яка раніше розповіла про корисні пребіотики і пробіотиках, перерахувала види цукру і упаомянула про особливості їх вживання.

Важливо зрозуміти і запам'ятати, що у цукру дуже багато назв, адже маркетологи не дрімають і намагаються ввести нас в оману, щоб продукт здавався більш здоровим. Але по суті все це доданий цукор і також потребує обмеження:

цукор білий, коричневий, тростинний, кокосовий, фруктовий, інвертований, кукурудзяний;

глюкозно-фруктовий сироп кленовий сироп агави, топінамбура, виноградний, фініковий;

глюкоза, фруктоза, сахароза, мальтоза, сукроза, декстроза;

мед, патока, солод, меляса, мальтодекстрини, нектари выпаренные.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Для чого цей список? Щоб ви, навіть якщо вирішили з'їсти солодке, робили це усвідомлене, а не брали шоколад з випареним кокосовим нектаром і думали "о, можна плитку з чаєм".

Чому немає сенсу розписувати всі плюси і мінуси кожного виду цукру? Тому що в тій кількості, що його можна їсти, всі ці незначні плюси нівелюються і не мають значимої різниці. Наприклад:

Чудовий смачний мед. Багатий вітамінами і мінералами, хтось навіть намагається їм лікувати діабет (ні, так не можна). Але що ж, норма меду в день 1-2 столові ложки, а це значить, що якоїсь особливої користі ми звідти не отримаємо. З'ївши тарілку з гречкою і яблуком, вітамінів буде більше. Це не заклик відмовитися, але і не заклик покладати багато надій. Мед - теж цукор.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Кокосовий цукор, дуже популярний. Низький ГІ, відсутність рафінування роблять його привабливим. Але! для здорових людей ГІ не важливий, а калорійність цукру не сильно відрізняється. Ви можете вибирати його, якщо любите, але він менш солодкий і частіше його кладуть навіть більше.

Висновок: немає цукру краще або гірше. Читайте етикету і знайте, що ви їсте.

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