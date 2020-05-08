Не только шашлык: идеи блюд на мангале от Виктора Бронюка

Несмотря на карантинный режим, от традиционных майских пикников отказаться сложно. К счастью, приготовить блюда на мангале можно на даче. Фронтмэн группы «ТИК» и ведущий кулинарного шоу «Первое, второе и компот» на ICTV Виктор Бронюк поделился фирменными идеями блюд, которые в семье артиста часто готовят на гриле в частном доме в Виннице. Гриль-блюда станут отличным дополнением к шашлыку или же полноценными деликатесами для майских застолий. А главное, рецепты можно использовать и для жарки на мангале, и для запекания в духовке.

Запеченное сало

Берете 300-400 г подчревной части свинины. Ножом делаете небольшие надрезы-дырочки для зубчиков чеснока. Втираете соль и черный молотый перец. Все заворачиваем в фольгу и запекаете на углях, но не на большой температуре, а когда жар начинает немного затухать.

Куриные сердечки на огне

С помощью ножниц очищаем сердечки от кожицы и кровяных сгустков. Промываем их через дуршлаг. Затем солите и посыпаете черным молотым перцем по вкусу. Нанизываете сердечки на деревянные шпажки, ставите на решетку, и буквально через несколько минут вкусный и оригинальный шашлык будет готов.

По желанию можете подавать блюдо на стол вместе с любимыми соусами. Лучше всего подойдут острые соусы на основе айрана.

Жареные шампиньоны на мангале

Для маринада шампиньонов можно брать обычную сухую приправу, содержащую соль. Посыпаете приправами шампиньоны, поливаете кукурузным маслом и даете немного постоять. Когда грибы пустят сок и промаринуются - просто бросаете их на решетку. Подгорать они не будут, ведь политые маслом, зато будут хорошо прожаренные и очень вкусные.

Лаваш с брынзой и зеленью

Для приготовления 2 лавашей понадобиться 300 г брынзы, пучок зелени, 2-3 зубчика чеснока, сливочное масло и специи.

Разрежьте лаваш пополам. Разомните брынзу с зеленью и измельченным чесноком, выложите на середину лаваша и заверните. Смажьте лаваш маслом и выложите на решетку. Жарьте по несколько минут с каждой стороны до образования золотистой корочки.

Жареные баклажаны на угле

«Этот рецепт я когда-то подсмотрел у знакомых армян. Вкуснятина неимоверная, и все очень просто готовится», - рассказывает Виктор.

Надо помыть баклажан и вилкой проколоть его с интервалом 1 см по 5-6 раз в строку с четырех сторон - проколы, как накрест выходят. Прокалывать кожицу баклажана надо обязательно. При жарке внутри овоща увеличится давление, начнет кипеть жидкость, жариться мякоть, и тот просто взорвется.

Важно запекать баклажан не в решетке, а прямо на золе - на раскаленных углях. Несколько раз не забудьте перевернуть баклажан, чтобы он равномерно прожарился со всех сторон. Когда с проколотых дырочек начинает идти пар - это значит, что баклажан уже готов. Выкладываете его на тарелку, очищаете от кожуры, разрезаете на 2 частицы и кладете небольшой кусочек сливочного масла, немного чесночка и по желанию зелень - кинзу, петрушку, укроп. Будет очень вкусно!

Еще больше простых рецептов вкусных блюд узнавайте в кулинарном шоу «Первое, второе и компот» по субботам в 7:00 на ICTV!