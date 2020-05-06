С лимоном и сыром: топ-3 небанальных супов от солиста группы "Тик" Виктора Бронюка

Виктор Бронюк (фото: ICTV)

Певец и ведущий кулинарного шоу поделился рецептами вкусных супов

Для многих украинцев суп является основой дневного рациона. И пока диетологи спорят о полезности этого блюда, хозяйки размышляют, какой суп сварить сегодня на обед. Виктор Бронюк, солист группы «Тик» и ведущий кулинарного шоу «Первое, второе и компот» на ICTV поделился своими необычными рецептами супов, которые можно быстро и, главное, недорого приготовить дома.

«Я часто готовлю для родных и стараюсь каждый раз придумать для них что-то новое. Так за годы кулинарных экспериментов собралось немало рецептов супов. Советую всем приготовить суп с нутом и лимоном, который принесет не только пользу, но и новые гастрономические впечатления. Нут, или, как его еще называют, турецкий горох – не самый привычный продукт на украинской кухне, но в последние годы набирает популярности», - говорит Виктор.

Суп с нутом и лимоном

«Это полезный и очень простой суп. Его можно варить на курином бульоне, но вегетарианцы могут легко заменить его на овощной или на воду. Для сытности можно добавить картофель, хотя и без него суп прекрасный. И о замене нута: фасоль тоже подойдет - и белая, и красная», - делится артист.

Ингредиенты на 6 порций: среднего размера луковица, морковь, кабачок, большой сладкий перец, 2 средних помидора, 2 средних баклажана, 1,2 л куриного или овощного бульона, 2 зубчика чеснока, небольшой пучок базилика, половина лимона, 300 г отварного или консервированного нута, соль.

Приготовление:

Нарежьте мелко чеснок и базилик, а цедру лимона натрите на терке и выдавите сок. Нарежьте кубиками лук, морковь, кабачок, баклажаны, перец и помидоры. В кастрюле на среднем огне разогрейте 2 столовые ложки масла. Добавьте лук и морковь и, помешивая, жарьте 5 мин. Добавьте другие овощи и жарьте, помешивая, еще 5 мин. Влейте бульон, доведите до кипения, посолите по вкусу и варите до мягкости сладкого перца и моркови. Добавьте нут и чеснок. Нагрейте на протяжении 1 мин, затем добавьте базилик и цедру лимона, а также соль по вкусу. Снимите с огня и дайте постоять минут 10.

Гречневый суп с сыром

Ингредиенты: лук, морковь, 3 картофеля, 200 г гречки, 150 г сыра кашкавал, соль, перец.

Приготовление:

Доведите до кипения воду в кастрюле. Нарежьте картофель и лук кубиками, морковь соломкой и добавьте их в кипяток. Промойте гречку водой и добавьте ее в суп, посолите по вкусу и варите на маленьком огне 30 минут. Нарежьте сыр кубиками и добавьте порционно в тарелку к готовому супу.

Рассольник с маринованными грибами

Ингредиенты: лук, морковь, 4 картофеля, 3 соленых огурца, 1 банка консервированной фасоли, 400 г маринованных грибов, соль, перец, зелень.

Приготовление:

Нарежьте картофель кубиками и бросьте его вариться в 3 литровую кастрюлю. Нарежьте лук и обжарьте его в заранее разогретой сковородке. Натрите морковь на крупную терку и добавьте жариться к луку. Промойте грибы, нарежьте небольшими дольками и добавьте тушиться к остальным овощам. Натрите соленые огурцы на терку. Переложите тушеные овощи в суп, добавьте огурцы и варите еще 5-7 минут. Добавьте консервированную фасоль. Измельчите зелень и добавьте в готовый рассольник.

Смотрите кулинарное шоу «Первое, второе и компот» на ICTV по субботам в 7:50 и узнавайте еще больше новых рецептов!