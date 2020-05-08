Не тільки шашлик: ідеї страв на мангалі від Віктора Бронюка

Незважаючи на карантинний режим, від традиційних травневих пікніків відмовитися складно. На щастя, приготувати страви на мангалі можна на дачі. Фронтмен групи «ТІК» та ведучий кулінарного шоу «Перше, друге і компот» на ICTV Віктор Бронюк поділився фірмовими ідеями страв, які в сім'ї артиста часто готують на грилі в приватному будинку у Вінниці. Гриль-страви стануть відмінним доповненням до шашлику або ж повноцінними делікатесами для травневих свят. А головне, рецепти можна використовувати і для смаження на мангалі, і для запікання в духовці.

Запечене сало

Берете 300-400 г підчеревної частини свинини. Ножем робите невеликі надрізи-дірочки для зубчиків часнику. Втираєте сіль і чорний мелений перець. Всі загортаємо у фольгу і запікаєте на вугіллі, але не на великій температурі, а коли жар починає трохи затухати.

Курячі сердечка на вогні

З допомогою ножиць очищаємо сердечка від шкірки і кров'яних згустків. Промиваємо їх через друшляк. Потім соліть і посипаєте чорним меленим перцем за смаком. Нанизуєте сердечка на дерев'яні шпажки, ставите на ґрати, і буквально через кілька хвилин смачний і оригінальний шашлик буде готовий.

За бажанням можете подавати страву на стіл разом з улюбленими соусами. Краще всього підійдуть гострі соуси на основі айрану.

Смажені шампіньйони на мангалі

Для маринаду печериць можна брати звичайну суху приправу, що містить сіль. Посипаєте приправами печериці, поливаєте кукурудзяною олією і дати трохи постояти. Коли гриби пустять сік і промаринуются - просто кидаєте їх на решітку. Підгоряти вони не будуть, адже политі маслом, зате добре просмажені і дуже смачні.

Лаваш з бринзою і зеленню

Для приготування 2 лавашів знадобитися 300 г бринзи, пучок зелені, 2-3 зубчики часнику, вершкове масло і спеції.

Розріжте лаваш навпіл. Розімніть бринзу з зеленню і подрібненим часником, викладіть на середину лаваша і загорніть. Змастіть лаваш маслом і викладіть на решітку. Смажте по кілька хвилин з кожного боку до утворення золотистої скоринки.

Смажені баклажани на вугіллі

«Цей рецепт я підглянув у знайомих вірмен. Смакота неймовірна, та все дуже просто готується», - розповідає Віктор.

Треба баклажан помити і проколоти виделкою його з інтервалом 1 см по 5-6 разів у рядок з чотирьох сторін - проколи, як навхрест виходять. Проколювати шкірку баклажана треба обов'язково. При смаженні всередині овоча збільшиться тиск, почне кипіти рідина, смажитися м'якоть, і той просто вибухне.

Важливо запікати баклажани не в решітці, а прямо на золі - на розжареному вугіллі. Кілька разів не забудьте перевернути баклажан, щоб він рівномірно просмажився з усіх боків. Коли з проколотих дірочок починає йти пара - це означає, що баклажан вже готовий. Викладаєте його на тарілку, очищаєте від шкірки, разрезаете на 2 частки і покласти невеликий шматочок вершкового масла, трохи часничку і за бажанням зелень - кінзу, петрушку, кріп. Буде дуже смачно!

Ще більше простих рецептів смачних страв дізнавайтеся у кулінарному шоу «Перше, друге і компот» по суботах о 7:00 на ICTV!