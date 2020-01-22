Шагу ступить не сможете: эксперт озвучила важный витамин для здоровья и назвала его источники

Обмен веществ – важная часть работы любого организма. Это целый ряд процессов: поступление питательных веществ, их усвоение, преобразование и выведение продуктов обмена. Чтобы организм работал как часы, а, следовательно, и процесс похудения проходил естественно и без проблем, следует помнить о балансе витаминов и минералов. Например, витамин В5 незаменимый и крайне необходимый для формирования здорового тела элемент. Профессиональный нутрициолог, международный тренер по питанию и фитнес коуч Катя Медушкина, которая ранее раскрыла правду о популярных методах питания по времени, рассказала в Instagram об особенностях употребления и пользе витамина В5 или пантотеновой кислоты.

⠀

Верные признаки дефицита пантотеновой кислоты - бессонница, депрессивные настроения, неоправданная усталость, частые головные боли, беспричинная мышечная боль, онемение рук или ног.

⠀

Без витамина В5 вы точно шагу ступить не сможете! Почему? Пантотеновая кислота наиболее известна как вещество, необходимое для построения и поддержания развития клеток в организме. В том числе, клеток центральной нервной системы.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как справиться с постоянным чувством голода: действенные советы

Активно участвует в формировании антител, что увеличивает сопротивляемость организма инфекциям.

Способствует усвоению других витаминов.

Стимулирует образование гормонов надпочечников (глюкокортикоидов). Это свойство используется при лечении артрита, колита, болезней сердца.

Участвует в образовании кофермента витамина А, который, в свою очередь, задействован в синтезе жирных кислот. Без этого невозможен нормальный энергообмен в организме.

Чтобы обменные процессы, в которых участвует пантотеновая кислота, проходили нормально, взрослому человеку в сутки нужно около 5 мг.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Восполнять витамин В5 лучше всего сбалансированным питанием. Особенно богаты пантотеновой кислотой:

горох

фундук

гречка

овсянка

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

цветная капуста

печень

почки

сердце

куриное филе

молоко

рыбная икра

Ранее нутрициолог Елена Кален поделилась рекомендациями по питанию для зрелых женщин.