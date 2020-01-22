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Шагу ступить не сможете: эксперт озвучила важный витамин для здоровья и назвала его источники

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Эксерт рассказала о витамине, который поможет не только похудеть, но и избежать депрессии

Обмен веществ – важная часть работы любого организма. Это целый ряд процессов: поступление питательных веществ, их усвоение, преобразование и выведение продуктов обмена. Чтобы организм работал как часы, а, следовательно, и процесс похудения проходил естественно и без проблем, следует помнить о балансе витаминов и минералов. Например, витамин В5 незаменимый и крайне необходимый для формирования здорового тела элемент. Профессиональный нутрициолог, международный тренер по питанию и фитнес коуч Катя Медушкина, которая ранее раскрыла правду о популярных методах питания по времени, рассказала в Instagram об особенностях употребления и пользе витамина В5 или пантотеновой кислоты.

Верные признаки дефицита пантотеновой кислоты - бессонница, депрессивные настроения, неоправданная усталость, частые головные боли, беспричинная мышечная боль, онемение рук или ног.

Без витамина В5 вы точно шагу ступить не сможете! Почему? Пантотеновая кислота наиболее известна как вещество, необходимое для построения и поддержания развития клеток в организме. В том числе, клеток центральной нервной системы.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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  • Активно участвует в формировании антител, что увеличивает сопротивляемость организма инфекциям.
  • Способствует усвоению других витаминов.
  • Стимулирует образование гормонов надпочечников (глюкокортикоидов). Это свойство используется при лечении артрита, колита, болезней сердца.
  • Участвует в образовании кофермента витамина А, который, в свою очередь, задействован в синтезе жирных кислот. Без этого невозможен нормальный энергообмен в организме.
  • Чтобы обменные процессы, в которых участвует пантотеновая кислота, проходили нормально, взрослому человеку в сутки нужно около 5 мг.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Восполнять витамин В5 лучше всего сбалансированным питанием. Особенно богаты пантотеновой кислотой:

  • горох
  • фундук
  • гречка
  • овсянка

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • цветная капуста
  • печень
  • почки
  • сердце
  • куриное филе
  • молоко
  • рыбная икра

Ранее нутрициолог Елена Кален поделилась рекомендациями по питанию для зрелых женщин.

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