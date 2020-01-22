ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Шагу ступить не сможете: эксперт озвучила важный витамин для здоровья и назвала его источники

Lite » Еда 22.01.2020 - 08:37
Шагу ступить не сможете: эксперт озвучила важный витамин для здоровья и назвала его источники
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксерт рассказала о витамине, который поможет не только похудеть, но и избежать депрессии

Обмен веществ – важная часть работы любого организма. Это целый ряд процессов: поступление питательных веществ, их усвоение, преобразование и выведение продуктов обмена. Чтобы организм работал как часы, а, следовательно, и процесс похудения проходил естественно и без проблем, следует помнить о балансе витаминов и минералов. Например, витамин В5 незаменимый и крайне необходимый для формирования здорового тела элемент. Профессиональный нутрициолог, международный тренер по питанию и фитнес коуч Катя Медушкина, которая ранее раскрыла правду о популярных методах питания по времени, рассказала в Instagram об особенностях употребления и пользе витамина В5 или пантотеновой кислоты.

Верные признаки дефицита пантотеновой кислоты - бессонница, депрессивные настроения, неоправданная усталость, частые головные боли, беспричинная мышечная боль, онемение рук или ног.

Без витамина В5 вы точно шагу ступить не сможете! Почему? Пантотеновая кислота наиболее известна как вещество, необходимое для построения и поддержания развития клеток в организме. В том числе, клеток центральной нервной системы.

Шагу ступить не сможете: эксперт озвучила важный витамин для здоровья и назвала его источники

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как справиться с постоянным чувством голода: действенные советы

  • Активно участвует в формировании антител, что увеличивает сопротивляемость организма инфекциям.
  • Способствует усвоению других витаминов.
  • Стимулирует образование гормонов надпочечников (глюкокортикоидов). Это свойство используется при лечении артрита, колита, болезней сердца.
  • Участвует в образовании кофермента витамина А, который, в свою очередь, задействован в синтезе жирных кислот. Без этого невозможен нормальный энергообмен в организме.
  • Чтобы обменные процессы, в которых участвует пантотеновая кислота, проходили нормально, взрослому человеку в сутки нужно около 5 мг.

Шагу ступить не сможете: эксперт озвучила важный витамин для здоровья и назвала его источники

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Восполнять витамин В5 лучше всего сбалансированным питанием. Особенно богаты пантотеновой кислотой:

  • горох
  • фундук
  • гречка
  • овсянка

Шагу ступить не сможете: эксперт озвучила важный витамин для здоровья и назвала его источники

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • цветная капуста
  • печень
  • почки
  • сердце
  • куриное филе
  • молоко
  • рыбная икра

Ранее нутрициолог Елена Кален поделилась рекомендациями по питанию для зрелых женщин.

Вред или польза: диетолог развеяла мифы о молоке с длительным сроком хранения Источник витамина Д и Омега 3: диетолог поделилась секретами выбора и приготовления рыбы
Новости Украины диетологвитамины
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь