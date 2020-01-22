Шагу ступить не сможете: эксперт озвучила важный витамин для здоровья и назвала его источники

Эксерт рассказала о витамине, который поможет не только похудеть, но и избежать депрессии
Обмен веществ – важная часть работы любого организма. Это целый ряд процессов: поступление питательных веществ, их усвоение, преобразование и выведение продуктов обмена. Чтобы организм работал как часы, а, следовательно, и процесс похудения проходил естественно и без проблем, следует помнить о балансе витаминов и минералов. Например, витамин В5 незаменимый и крайне необходимый для формирования здорового тела элемент. Профессиональный нутрициолог, международный тренер по питанию и фитнес коуч Катя Медушкина, которая ранее раскрыла правду о популярных методах питания по времени, рассказала в Instagram об особенностях употребления и пользе витамина В5 или пантотеновой кислоты.
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Верные признаки дефицита пантотеновой кислоты - бессонница, депрессивные настроения, неоправданная усталость, частые головные боли, беспричинная мышечная боль, онемение рук или ног.
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Без витамина В5 вы точно шагу ступить не сможете! Почему? Пантотеновая кислота наиболее известна как вещество, необходимое для построения и поддержания развития клеток в организме. В том числе, клеток центральной нервной системы.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
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Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Восполнять витамин В5 лучше всего сбалансированным питанием. Особенно богаты пантотеновой кислотой:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
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