Кроку ступити не зможете: експерт озвучила важливий вітамін для здоров'я і назвала його джерела

Експерт розповіла про вітамін, який допоможе не тільки схуднути, але і уникнути депресії
Обмін речовин – важлива частина роботи будь-якого організму. Це цілий ряд процесів: надходження живильних речовин, їх засвоєння, перетворення та виведення продуктів обміну. Щоб організм працював як годинник, а, отже, і процес схуднення проходив природно і без проблем, слід пам'ятати про баланс вітамінів і мінералів. Наприклад, вітамін В5 незамінний і необхідний для формування здорового тіла елемент. Професійний нутриціолог, міжнародний тренер з харчування та фітнес коуч Катя Медушкина, яка раніше розкрила правду про популярні методи харчування по годинам, розповіла в Instagram про особливості вживання та користь вітаміну В5 або пантотенової кислоти.
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Вірні ознаки дефіциту пантотенової кислоти - безсоння, депресивні настрої, невиправдана втома, часті головні болі, безпричинний м'язовий біль, оніміння рук або ніг.
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Без вітаміну В5 ви точно кроку ступити не зможете! Чому? Пантотенова кислота найбільш відома як речовина, необхідне для побудови і підтримки розвитку клітин в організмі. У тому числі, клітин центральної нервової системи.
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Заповнювати вітамін В5 найкраще збалансованим харчуванням. Особливо багаті пантотенової кислотою:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Раніше нутриціолог Олена Кален поділилася рекомендаціями з харчування для зрілих жінок.