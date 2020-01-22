Кроку ступити не зможете: експерт озвучила важливий вітамін для здоров'я і назвала його джерела

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла про вітамін, який допоможе не тільки схуднути, але і уникнути депресії

Обмін речовин – важлива частина роботи будь-якого організму. Це цілий ряд процесів: надходження живильних речовин, їх засвоєння, перетворення та виведення продуктів обміну. Щоб організм працював як годинник, а, отже, і процес схуднення проходив природно і без проблем, слід пам'ятати про баланс вітамінів і мінералів. Наприклад, вітамін В5 незамінний і необхідний для формування здорового тіла елемент. Професійний нутриціолог, міжнародний тренер з харчування та фітнес коуч Катя Медушкина, яка раніше розкрила правду про популярні методи харчування по годинам, розповіла в Instagram про особливості вживання та користь вітаміну В5 або пантотенової кислоти.

⠀

Вірні ознаки дефіциту пантотенової кислоти - безсоння, депресивні настрої, невиправдана втома, часті головні болі, безпричинний м'язовий біль, оніміння рук або ніг.

⠀

Без вітаміну В5 ви точно кроку ступити не зможете! Чому? Пантотенова кислота найбільш відома як речовина, необхідне для побудови і підтримки розвитку клітин в організмі. У тому числі, клітин центральної нервової системи.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як впоратися з постійним відчуттям голоду: дієві поради

Активно бере участь у формуванні антитіл, що збільшує опірність організму інфекціям.

Сприяє засвоєнню інших вітамінів.

Стимулює утворення гормонів надниркових залоз (глюкокортикоїдів). Ця властивість використовується при лікуванні артриту, коліту, хвороб серця.

Бере участь в утворенні коферменту вітаміну А, який, у свою чергу, задіяний у синтезі жирних кислот. Без цього неможливий нормальний енергообмін в організмі.

Щоб обмінні процеси, в яких бере участь пантотенова кислота, проходили нормально, дорослій людині на добу потрібно близько 5 мг.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Заповнювати вітамін В5 найкраще збалансованим харчуванням. Особливо багаті пантотенової кислотою:

горох

фундук

гречка

вівсянка

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

цвітна капуста

печінка

нирки

серце

куряче філе

молоко

рибна ікра

Раніше нутриціолог Олена Кален поділилася рекомендаціями з харчування для зрілих жінок.