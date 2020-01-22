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Кроку ступити не зможете: експерт озвучила важливий вітамін для здоров'я і назвала його джерела

Lite » Їжа 22.01.2020 - 08:37
Кроку ступити не зможете: експерт озвучила важливий вітамін для здоров'я і назвала його джерела
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла про вітамін, який допоможе не тільки схуднути, але і уникнути депресії

Обмін речовин – важлива частина роботи будь-якого організму. Це цілий ряд процесів: надходження живильних речовин, їх засвоєння, перетворення та виведення продуктів обміну. Щоб організм працював як годинник, а, отже, і процес схуднення проходив природно і без проблем, слід пам'ятати про баланс вітамінів і мінералів. Наприклад, вітамін В5 незамінний і необхідний для формування здорового тіла елемент. Професійний нутриціолог, міжнародний тренер з харчування та фітнес коуч Катя Медушкина, яка раніше розкрила правду про популярні методи харчування по годинам, розповіла в Instagram про особливості вживання та користь вітаміну В5 або пантотенової кислоти.

Вірні ознаки дефіциту пантотенової кислоти - безсоння, депресивні настрої, невиправдана втома, часті головні болі, безпричинний м'язовий біль, оніміння рук або ніг.

Без вітаміну В5 ви точно кроку ступити не зможете! Чому? Пантотенова кислота найбільш відома як речовина, необхідне для побудови і підтримки розвитку клітин в організмі. У тому числі, клітин центральної нервової системи.

Кроку ступити не зможете: експерт озвучила важливий вітамін для здоров'я і назвала його джерела

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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  • Активно бере участь у формуванні антитіл, що збільшує опірність організму інфекціям.
  • Сприяє засвоєнню інших вітамінів.
  • Стимулює утворення гормонів надниркових залоз (глюкокортикоїдів). Ця властивість використовується при лікуванні артриту, коліту, хвороб серця.
  • Бере участь в утворенні коферменту вітаміну А, який, у свою чергу, задіяний у синтезі жирних кислот. Без цього неможливий нормальний енергообмін в організмі.
  • Щоб обмінні процеси, в яких бере участь пантотенова кислота, проходили нормально, дорослій людині на добу потрібно близько 5 мг.

Кроку ступити не зможете: експерт озвучила важливий вітамін для здоров'я і назвала його джерела

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Заповнювати вітамін В5 найкраще збалансованим харчуванням. Особливо багаті пантотенової кислотою:

  • горох
  • фундук
  • гречка
  • вівсянка

Кроку ступити не зможете: експерт озвучила важливий вітамін для здоров'я і назвала його джерела

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • цвітна капуста
  • печінка
  • нирки
  • серце
  • куряче філе
  • молоко
  • рибна ікра

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