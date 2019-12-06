Что съесть перед сном: диетолог рассказала, как перехитрить вечернее чувство голода

Ужин – самый непросто прием пищи для худеющих, ведь так хочется пожевать что-то перед сном и ложиться в постель на голодный желудок. Но как избежать вечерних приступов обжорства и не устаивать ночные перекусы? О том, каким должен быть идеальный ужин рассказала диетолог Наталья Макиенко, которая ранее озвучила меню для красивой кожи. На странице в Instagram она рассказала, как организовать питание, чтобы в вечернее время забыть о голоде.

Что поесть перед сном или чем перекусить после ужина? Итак, правильный ответ: ничем! Максимум - вода/травяной чай.

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Но как сделать так, чтобы вопрос "что есть после ужина" отпал сам собой. Нужно просто устранить причину такого "голода".

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Их обычно 2:

ранний ужин

легкий ужин

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Разбираем по порядку:

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1. Есть после 18.00 можно и даже нужно всем, кто ложиться спать позднее 22.00! Ужинайте смело за 4 часа до сна, но не позднее 20.30.

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2. Ужинать нужно и голода быть не должно. Смело делайте всевозможные овощные блюда + животный белок/растительный, не забывая и о растительных жирах. Пример ужина: запеченные овощи, зеленый салат с маслом и котлеты из индейки.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

3. Другие причины голода после ужина:

- несбалансированный день (большие интервалы между приемами пищи или наоборот, слишком мало/много сложных углеводов, много простых углеводов, нет "сладкого вкуса", переизбыток белка, недостаток жиров)

- пропуск обеда/обед без углеводов

- неверное начало дня (с кофе или десерта, например)

- низкокалорийный рацион в целом

- эмоциональное "выгорание"

Гормональные нарушения/заболевания/психологические причины, но это уже другая история

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