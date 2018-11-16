Салат з гарбузом і кіноа: ситно, смачно і корисно

Такий салат може бути повноцінною стравою
Відома українська дієтолог Світлана Фус поділилася корисним рецептом салату з гарбузом і кіноа, який не тільки смачно наситить, але також і зміцнить ваше здоров'я.
"Можна подати як гарнір або як самостійне блюдо. Відмінно підійде в якості обіду з доповненням білкової страви", — зазначає дієтолог.
Салат з гарбуза і кіноа від Світлани Фус (фото: instagram.com/dietolog.fus)
Салат з гарбузом і кіноа, інгредієнти:
До речі, раніше дієтолог пояснила, як правильно вживати горіхи і зберегти в них вітаміни.
Інгредієнти соусу:
Салат з гарбуза і кіноа, спосіб приготування:
Також доповніть свій сніданок або обід шпинатно-яєчною запіканкою, яку можна приготувати без борошна і масла! Рецептом корисної страви поділився український дієтолог Андрій Маковецький.
На десерт можете приготувати італійське печиво біскотті, до складу якого також входять різні горішки.
Відео: РБК-Україна