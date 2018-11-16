Салат з гарбузом і кіноа: ситно, смачно і корисно

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Такий салат може бути повноцінною стравою

Відома українська дієтолог Світлана Фус поділилася корисним рецептом салату з гарбузом і кіноа, який не тільки смачно наситить, але також і зміцнить ваше здоров'я.

"Можна подати як гарнір або як самостійне блюдо. Відмінно підійде в якості обіду з доповненням білкової страви", — зазначає дієтолог.

Салат з гарбуза і кіноа від Світлани Фус (фото: instagram.com/dietolog.fus)

Салат з гарбузом і кіноа, інгредієнти:

кіноа — 100 гр.

вода — 200 мл

гарбуз — 250 гр.

шпинат свіжий — 1 упаковка

кедрові горіхи — 1 жменя

пармезан — 50 гр.

До речі, раніше дієтолог пояснила, як правильно вживати горіхи і зберегти в них вітаміни.

Інгредієнти соусу:

оливкова олія — 1 ст. л.

лимонний сік — 1 ст. л.

мед рідкий — 1 ч. л.

сіль, перець — за смаком

бальзамічний соус — 1 ч. л.

Салат з гарбуза і кіноа, спосіб приготування:

Гарбуз почистити, розрізати на шматочки і випікати в добре розігрітій духовці при температурі 200 С — 25-30 хвилин. Кіноа відварити згідно до інструкції на упаковці, попередньо замочивши. Обсмажити на сухій сковороді кедрові горіхи. Листя шпинату вимити, просушити. Для соусу: вичавити сік з половинки лимона, додати оливкову олію, мед, сіль, перець і перемішати. Змішати листя шпинату, гарбуз, нарізану кубиками, і кіноа. Додати смажені горіхи і пармезан (будь-який твердий). Заправити салат і прикрасити бальзамічним соусом.

Також доповніть свій сніданок або обід шпинатно-яєчною запіканкою, яку можна приготувати без борошна і масла! Рецептом корисної страви поділився український дієтолог Андрій Маковецький.

На десерт можете приготувати італійське печиво біскотті, до складу якого також входять різні горішки.

Відео: РБК-Україна