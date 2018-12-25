Різдвяний десерт: пряний клафуті з вишнею

Фото: pixabay.com

Прянощі і ягоди - відмінне поєднання для святкового десерту

Не існує десерту простіше, ніж клафуті, вважає відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко. А ще це дуже смачно: пряно, кисло-солодко, ніжно.

Клафуті з вишнею

Інгредієнти:

Борошно – 100 г

Яйце – 2 шт.

Цукор – 100 г

Молоко – 200 мл

Вишня – 300 р.

Лимон (цедра) – 1 шт.

Аніс – 1 шт.

Гострий перець – за бажанням.

Фото: Клафуті з вишнею ( фото надані прес-службою Євгена Клопотенко)

Етапи приготування:

1. Борошно просіваємо через сито і додаємо цукор.

2. Поступово вливаємо молоко і додаємо яйця, вимішуємо, щоб вийшла однорідна маса.

3. Жаростійку форму змащуємо маслом, посипаємо сумішшю борошна і цукру. Вливаємо тісто.

4. Беремо вишні, один аніс і викладаємо на тісто. Додаємо лимонну цедру і, за бажанням, трохи гострого перцю.

5. Випікаємо при 180 градусах 40-50 хвилин - все залежить від потужності духовки. Десерт готовий.

Крім того, нещодавно ми пропонували рецепт від популярної телеведучої Ольги Фреймут, вона розповіла про улюблену страву своїх дітей, і поділилася своїм рецептом з підписниками в Instagram.

Ще один рецепт - від кулінарного експерта, ресторатора і судді шоу МастерШеф Тетяни Литвинової. Кулінар поділилася в Instagram рецептом смачногї і корисногї страви з незвичайним поєднанням продуктів: кіноа з баклажанами, нутом, фенхелем, морквою, курагою і апельсинами.

Також ми писали про те, що шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом м'ясного рулету, який обов'язково стане коронною стравою на святі.

Топ-10 найкрасивіших міст світу в період новорічних свят (фото: РБК-Україна)