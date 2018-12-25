ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Різдвяний десерт: пряний клафуті з вишнею

Lite » Їжа 25.12.2018 - 17:30
Різдвяний десерт: пряний клафуті з вишнею
Фото: pixabay.com

Прянощі і ягоди - відмінне поєднання для святкового десерту

Не існує десерту простіше, ніж клафуті, вважає відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко. А ще це дуже смачно: пряно, кисло-солодко, ніжно.

Клафуті з вишнею

Інгредієнти:
Борошно – 100 г
Яйце – 2 шт.
Цукор – 100 г
Молоко – 200 мл
Вишня – 300 р.
Лимон (цедра) – 1 шт.
Аніс – 1 шт.
Гострий перець – за бажанням.

Різдвяний десерт: пряний клафуті з вишнею

Фото: Клафуті з вишнею ( фото надані прес-службою Євгена Клопотенко)

Етапи приготування:
1. Борошно просіваємо через сито і додаємо цукор.
2. Поступово вливаємо молоко і додаємо яйця, вимішуємо, щоб вийшла однорідна маса.
3. Жаростійку форму змащуємо маслом, посипаємо сумішшю борошна і цукру. Вливаємо тісто.
4. Беремо вишні, один аніс і викладаємо на тісто. Додаємо лимонну цедру і, за бажанням, трохи гострого перцю.
5. Випікаємо при 180 градусах 40-50 хвилин - все залежить від потужності духовки. Десерт готовий.

Крім того, нещодавно ми пропонували рецепт від популярної телеведучої Ольги Фреймут, вона розповіла про улюблену страву своїх дітей, і поділилася своїм рецептом з підписниками в Instagram.

Ще один рецепт - від кулінарного експерта, ресторатора і судді шоу МастерШеф Тетяни Литвинової. Кулінар поділилася в Instagram рецептом смачногї і корисногї страви з незвичайним поєднанням продуктів: кіноа з баклажанами, нутом, фенхелем, морквою, курагою і апельсинами.

Також ми писали про те, що шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом м'ясного рулету, який обов'язково стане коронною стравою на святі.

Топ-10 найкрасивіших міст світу в період новорічних свят (фото: РБК-Україна)

Яєчня в авокадо: рецепт смачного і корисного сніданку Снідай, як переможниця: рецепт від Міс Всесвіт 2018 Катріони Грей
Новини України рецептдесерт
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся