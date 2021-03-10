Рецепт розовых блинчиков с селедкой, которые точно удивят ваших гостей на Масленицу

Масленица 2021 уже на пороге. И так случилось, что неотъемлемым атрибутом этого праздника являются блинчики, причем - самые разнообразные. Вот и известный телекулинар Григорий Герман подготовил особый рецепт блинчиков из свеклы, идеальным дополнением которых является селедка.
Как готовить такую вкуснятину, которая точно удивит ваших гостей, ведущий рассказал в рубрике "Смачний сніданок" на канале "Украина".
Для приготовления розовых блинчиков по рецепту Григория Германа понадобятся:
Ингредиенты для блинов с селедкой (скриншот с видео)
Пошаговый рецепт
Отварную свеклу очистить, нарезать и перебить в блендере. Пересыпать перебитую свеклу в миску, добавить часть молока и мак, тщательно перемешать. Ввести муку, влить молоко и растительное масло и замесить тесто с помощью миксера. Посолить смесь. Жарить блины на сковороде.
Лук нарезать полукольцами и залить уксусом, желательно каким-то вкусным, например, винным. Измельчить зелень и добавить ее к крем-сыру, влить немного растительного масла и тщательно перемешать. Сельдь разобрать на филе, очистить от косточек и нарезать полосками. Почистить яйца и разрезать их пополам.
Выложить блины на тарелку и украсить начинкой – выложить крем-сыр, сельдь, яйца и маринованный лук, сверху посыпать щепоткой измельченного укропа.
Приятного аппетита!
Как готовить розовые блины на Масленицу (скриншот с видео)