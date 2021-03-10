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Рецепт рожевих млинців з оселедцем, які точно здивують ваших гостей на Масляну

Автор: Lite

Масляна 2021 уже на порозі. І так сталося, що невід'ємним атрибутом цього свята є млинці, при чому - найрізноманітніші. Ось і відомий телекулінар Григорій Герман підготував особливий рецепт млинців із буряка, ідеальним доповненням яких є оселедець.

Як готувати таку смакоту, яка точно здивує ваших гостей, ведучий розповів у рубриці "Смачний ранок" на каналі "Україна".

Для приготування рожевих млинців за рецептом Григорія Германа знадобляться:

  • Відварений буряк - 1 шт.
  • Молоко - 120 мл
  • Борошно - 100 г
  • Мак - 2 ч. л.
  • Олія - 2 ст. л.
  • Крем-сир - 200 г
  • Яйця перепелині (або курячі) - 2 шт.
  • Рожева цибуля - 1 шт.
  • Оселедець - 1 шт.
  • Оцет - 2 ст. л.
  • Кріп та сіль

Інгредієнти для млинців з оселедцем (скриншот з відео)

Покроковий рецепт

Відварений буряк очистити, нарізати та перебити у блендері. Пересипати перебитий буряк в миску, додати частину молока і мак, ретельно перемішати. Ввести борошно, влити молоко і рослинну олію та замісити тісто за допомогою міксеру. Посолити суміш. Смажити млинці на пательні.

Цибулю нарізати півкільцями та залити оцтом, бажано якимось смачним, наприклад, винним. Подрібнити зелень і додати її до крем-сиру, влити трішечки рослинної олії та ретельно перемішати. Оселедець розібрати на філе, очистити від кісточок і нарізати смужками. Почистити яйця та розрізати їх навпіл.

Викласти млинці на тарілку та прикрасити начинкою - викласти крем-сир, оселедець, яйця і мариновану цибулю, зверху посипати дрібкою подрібненого кропу.

Смачного!

Як готувати рожеві млинці на Масляну (скриншот з відео)

Раніше Євген Клопотенко поділився рецептом оригінальних начинок для млинців.

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