Масленица на пороге: рецепт необычных блинов от Евгения Клопотенко

Масленица начинается 8 марта и продлится целую неделю до начала Великого поста. Основным традиционным блюдом на Масленицу является блины. Победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал свой рецепт блинов, который вас точно удивит.

"Сегодня я поделюсь рецептом блинов. Я расскажу вам базовый рецепт и поделюсь несколькими секретами, как разнообразить обычное тесто. А дальше вы уже сами решайте, какую начинку в них заворачивать", - написал Клопотенко.

Блины ягодные, печеночные и с брокколи

Ингредиенты:

1 л молока

4 шт. яиц

250 г муки

2 ст. л. сахара

Щепотка соли

50 мл растительного масла

Тесто для блинов

В молоко добавляем соль, сахар, яйца и растительное масло. Взбиваем до однородной массы. Затем частями, постепенно, добавляем муку и взбиваем до получения нужной густоты.

Блины с брокколи

Готовое тесто для блинов

200 г брокколи, сваренной на пару

20 г цедры апельсина

2 ст. л. овощного бульона

0,5 ст. л. сахара

Отваренную брокколи измельчаем в блендере с овощным бульоном до пюреобразного состояния. Для вкуса и аромата добавляем сахар и цедру апельсина. Добавляем смесь в тесто для блинов.

Ягодные блины

Готовое тесто для блинов

200 г замороженных ягод

1 палочка корицы

3 гвоздики

половинка груши

2 ст. л. сахара

1 ст. л. сока свеклы

Ягоды разморозить и отварить в воде с корицей, сахаром и гвоздикой. Добавить к ягодам грушу и варить еще 5 минут. Убираем грушу, специи, а ягоды перетираем через сито. Добавляем в готовое тесто ягодный сироп и свекольный сок, доводим тесто до нужной консистенции.

Печеночные блины

Готовое тесто для блинов

250 г куриной печени, вымоченной в молоке

1 яблоко

0,5 ст. л. сахара

0, 25 ст. л. молотого имбиря

Печень вместе с яблоками измельчаем в блендере. Добавляем имбирь и немного сахара. Хорошо перемешиваем. Полученную смесь смешиваем с тестом для блинов.

Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить идеальные блины