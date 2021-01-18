Рецепт постного борща с ушками на Крещенский Святвечер от известной ТВ-ведущей

18 января украинцы празднуют Крещенский Святвечер (Второй Сочельник), или "Голодную кутью". С появлением первой звезды на небе вся семья сядет за стол, на котором будут только постные блюда. Их не обязательно ставить 12, как в Сочельник 6 января. Главными сегодня станут кутья, борщ с грибными ушками, вареники и узвар.
Ведущая программы "Ревизор" на Новом канале и кулинар Юлия Панкова делится с читателями РБК-Украина рецептом постного борщика с ушками.
"На самом деле, постный борщ - очень вкусное блюдо. Ее можно готовить не только на праздники, но и в будни. Кстати, готовится он очень быстро и легко. А ушки придают ему особый вкус", - говорит Юлия.
Ингредиенты для борща:
Ингредиенты для ушек:
Очистите картофель, свеклу, морковь. Капусту нарежьте соломкой и поставьте вариться. Картофель нарежьте кубиками и добавьте к капусте.
На сковороду с растительным маслом выложите мелко нарезанный лук, натертые морковь и свеклу. Часть свеклы положите в сыром виде к картофелю и капусте. Так вы получите насыщенный красный цвет. Поджарьте овощи на сковороде и соедините с картофелем и капустой. Варите до готовности. Добавьте соль и перец по вкусу.
Замесите тесто, как на вареники. Для начинки измельчите сушеные или свежие грибы. Если грибы сушеные, то замочите их в воде, а затем отварите. Если свежие, то достаточно их отварить.
Слегка поджарьте лук. Вареные грибы отцедите, мелко порежьте и добавьте в лук, немного обжарьте. Тесто раскатайте на маленькие кружочки, положите начинку из грибов и слепите, чтобы получились треугольнички. Они будут напоминать обычные пельмени. Варите в подсоленной воде в течение минуты.
Для подачи выложите в миску 5-6 грибных ушек и залейте постным борщом.
Постный борщ с ушками (фото: пресс-служба Нового канала)
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