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Рецепт пісного борщу з вушками на Водохресний Святвечір від відомої ТБ-ведучої

Автор: Lite

18 січня українці святкують Водохресний Святвечір (Другий Святвечір), або "Голодну кутю". З появою першої зірки на небі вся родина сяде за стіл, на якому будуть тільки пісні страви. Їх не обов'язково ставити 12, як на Святвечір 6 січня. Головними сьогодні стануть кутя, борщ з грибними вушками, вареники, узвар.

Ведуча програми "Ревізор" на Новому каналі та кулінар Юлія Панкова ділиться з читачами РБК-Україна рецептом пісного борщику з вушками.

"Насправді, пісний борщ - дуже смачна страва. Її можна готувати не тільки на свята, але й будні. До речі, готується він дуже швидко і легко. А вушка надають йому особливий смак", - каже Юлія.

Інгредієнти для борщу:

  • 5-6 штук картоплин
  • 150 г сушених грибів
  • 1 великий буряк
  • 1 морквина
  • 1 невеликий качан капусти
  • Сіль, перець за смаком

Інгредієнти для вушок:

  • 1,5 склянки пшеничного борошна
  • 150 г води
  • 2 столова ложка рослинної олії
  • 300 г сушених або свіжих грибів
  • Цибуля, сіль, перець за смаком

Приготування борщу

Почистіть картоплю, буряк, моркву. Капусту наріжте соломкою та поставте варитись. Картоплю наріжте кубиками та додайте до капусти.

На сковороду з олією викладіть дрібно нарізану цибулю, натерті моркву та буряк. Частину буряка покладіть в сирому вигляді до картоплі та капусти. Так ви отримаєте насичений червоний колір. Підсмажте овочі на сковороді та з'єднайте з картоплею та капустою. Варіть до готовності. Додайте сіль та перець за смаком.

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Приготування вушок

Замісіть тісто, як на вареники. Для начинки подрібніть сушені або свіжі гриби. Якщо гриби сушені, то замочіть їх у воді, а потім відваріть. Якщо свіжі, то достатньо їх відварити.

Злегка підсмажте цибулю. Варені гриби відцідіть, дрібно поріжте і додайте в цибулю, трішки обсмажте. Тісто розкачайте на маленькі кружечки, покладіть начинку з грибів і зліпіть, щоб вийшли трикутнички. Вони будуть нагадувати звичайні пельмені. Варіть у підсоленій воді протягом хвилини.

Для подачі викладіть у миску 5-6 грибних вушок та залийте пісним борщем.

Пісний борщ з вушками (фото: прес-служба Нового каналу)

Також ми зібрали для вас красиві картинки і поздоровлення для рідних людей на Водохресний Святвечір.

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