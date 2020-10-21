Как распрощаться со скрытым жиром: диетолога поделалась рабочей схемой

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Диетолог рассказала, как избавиться от висцерального жира

Можно быть худым внешне, но страдать ожирением. Есть бурый или висцеральный жир, который не сильно влияет на контуры тела, а вреда от него больше, чем от толстых бедер. Накапливается в брюшной полости, вокруг внутренних органов, и может быть незаметен. Иногда из-за него увеличивается объем талии, и то - незначительно, поэтому внешне худые люди могут не подозревать о том, что им нужно бороться с висцеральным ожирением! О том, как это сделать рассказала в Instagram диетолог Ольга Безуглая.

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Висцеральный жир пытается вмешиваться и контролировать обмен веществ. Из-за гормонов и медиаторов воспаления, которые он выделяет прямо в воротную вену печени, развивается метаболический синдром (сахарный диабет 2 типа, высокое давление, повышенный холестерин и инсулин).

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Такой жир перестраивает ваш обмен веществ так, что у вас возникает постоянное чувство голода.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Диеты, которые помогают уменьшить жир в брюшной полости:

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Низкоуглеводная диета (средиземноморская). В течение 8 недель 69 мужчин и женщин участвовали в эксперименте. Те, кто употреблял мало углеводов и больше жиров, сбросили на 10% больше висцерального жира, чем участники, которые ограничили только жиры.

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Кето-диета. Показала еще больший эффект для сжигания висцерального жира. Участники одного эксперимента сбросили больше жира, употребляя на 300 калорий больше, чем группа, которая ограничила жирную пищу.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Интервальное голодание. Исследование у женщин с ожирением показало, что ИГ (1 раз в неделю) на жидком питании помогает сбросить в среднем 4 кг в течение 8 недель.

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Что добавить в рацион, чтоб ускорить сжигание висцерального жира:

Пищевые волокна (клетчатка). Прием 10 грамм растворимой клетчатки в сутки снижает риск отложения висцерального жира на 3.7%.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Протеины. В исследовании, в котором участвовало более 23 тысяч человек, зафиксировали уменьшение окружности талии (маркер висцерального жира) на фоне высокобелковой диеты.

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Пробиотики. В мультицентровом двойном-слепом рандомизированной контрольном исследовании 210 японцев с висцеральным ожирением потеряли за 3 месяца 8.5% висцерального жира, принимая пробиотики с Lactobacillus gasseri. Однако жир перестал "таять", как только участники прекратили прием пробиотиков.

Напомним, что ранее диетолог Ольга Усенко рассказала, как определить свою оптимальную порцию.

Кстати, фитнес-тренер Анита Луценко высказалась об ограничениях в питании и срывах.