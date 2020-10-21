Як розпрощатися з прихованим жиром: дієтолога поділилася робочою схемою

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дієтолог розповіла, як позбутися від вісцерального жиру

Можна бути худим зовні, але страждати ожирінням. Є бури або вісцеральний жир, який не сильно впливає на контури тіла, а шкоди від нього більше, ніж від товстих стегон. Накопичується в черевній порожнині, навколо внутрішніх органів, і може бути непомітний. Іноді через нього збільшується талія, і то незначно, тому зовні худі люди можуть і не підозрювати про те, що їм потрібно боротися з вісцеральним ожирінням! Про те, як це зробити розповіла в Instagram дієтолог Ольга Безугла.

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Вісцеральний жир намагається втручатися і контролювати обмін речовин. Через гормони і медіатори запалення, які він виділяє прямо в ворітну вену печінки, розвивається метаболічний синдром (цукровий діабет 2 типу, високий тиск, підвищений холестерин та інсулін).

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Такий жир перебудовує ваш обмін речовин так, що у вас виникає постійне відчуття голоду.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дієти, які допомагають зменшити жир в черевної порожнини:

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Низкоуглеводная дієта (середземноморська). Протягом 8 тижнів 69 чоловіків і жінок брали участь в експерименті. Ті, хто вживав мало вуглеводів і більше жирів, скинули на 10% більше вісцерального жиру, ніж учасники, які обмежили тільки жири.

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Кето-дієта. Показала ще більший ефект для спалювання вісцерального жиру. Учасники експерименту скинули більше жиру, вживаючи на 300 калорій більше, ніж група, яка обмежила жирну їжу.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Інтервальне голодування. Дослідження у жінок з ожирінням показало, що ІГ (1 раз у тиждень) на рідкому харчуванні допомагає скинути в середньому 4 кг протягом 8 тижнів.

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Додати в раціон, щоб прискорити спалювання вісцерального жиру:

Харчові волокна (клітковина). Прийом 10 грам розчинної клітковини в добу знижує ризик відкладення вісцерального жиру на 3.7%.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Протеїни. У дослідженні, в якому брало участь більше 23 тисяч людей, зафіксували зменшення окружності талії (маркер вісцерального жиру) на тлі високобілкової дієти.

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Пробіотики. У мультицентровому подвійному сліпому рандомізованому контрольному дослідженні 210 японців з вісцеральним ожирінням втратили за 3 місяці 8.5% вісцерального жиру, приймаючи пробіотики з Lactobacillus gasseri. Однак жир перестав "танути", як тільки учасники припинили прийом пробіотиків.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Усенко розповіла, як визначити свою оптимальну порцію.

До речі, фітнес-тренер Аніта Луценко висловилася про обмеження в харчуванні і зриви.