Простой салат по рецепту Клопотенка, от которого вы похудеете и наберетесь витаминов

"У каждого украинца в доме есть свекла. А если нет, то это потому, что вчера был борщ и свекла закончилась. В любом случае, когда свекла будет. И если борщ уже сварен и съеден, а свекла осталась, то сделайте из свеклы салат. Простенький. С орешками, курагой, петрушкой и йогуртом", - рассказывает Клопотенко.

Салат и действительно "простенький". Ведь вам понадобится лишь время, чтобы запечь свеклу, все же остальное займет не более 10 минут.

Ингредиенты

Для того, чтобы приготовить две порции салата, вам понадобится:

2 свеклы

75 г кураги

2 столовые ложки йогурта

10 веточек петрушки

50 г грецких орехов

2 столовые ложки тыквенных семечек

соль и перец по вкусу

Как готовить

Включите духовку разогреваться до температуры 180 градусов. Тщательно помойте 2 свеклы и выложите в форму для запекания. Поставьте в разогретую духовку на 1,5-2 часа, в зависимости от размера.

Готовой свекле дайте остыть и порежьте кусочками по желанию: соломкой, кубиками или тонкими слайсами. Шкурку можно не очищать.

Измельчите ножом зелень 10 веточек петрушки. Порежьте небольшими дольками 75 г кураги и 50 г грецких орехов.

Выложите в миску свеклу, добавьте петрушку, орехи и курагу. Притрусите 2 столовые ложки тыквенных семечек. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте 2 столовые ложки йогурта для заправки.

Перемешайте салат и наслаждайтесь его божественным вкусом!