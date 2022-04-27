Простий салат по рецепту Клопотенка, від якого ви схуднете і наберетесь вітамінів

"У кожного українця у хаті є буряк. А якщо немає, то це тому, що вчора був борщ і буряк закінчився. У будь-якому випадку, буряк колись буде. І якщо борщ вже зварений та з‘їдений, а буряк лишився, то зробіть з буряка салат. Простенький. З горішками, курагою, петрушкою та йогуртом", - розповідає Клопотенко.

Салат і дійсно "простенький". Адже вам знадобиться лише час, аби запекти буряк, все ж інше займе не більше 10 хвилин.

Інгредієнти

Для того, щоб приготувати дві порції салату, вам знадобиться:

2 буряки

75 г кураги

2 столові ложки йогурту

10 гілочок петрушки

50 г волоських горіхів

2 столові ложки гарбузового насіння

сіль та перець до смаку

Як готувати

Увімкніть духовку розігріватися до температури 180 градусів. Ретельно помийте 2 буряки та викладіть у форму для запікання. Поставте у розігріту духовку на 1,5-2 години, в залежності від розміру.

Готовим бурякам дайте охолонути та поріжте шматочками за бажанням: соломкою, кубиками чи тонкими слайсами. Шкурку можна не очищати.

Подрібніть ножем зелень 10 гілочок петрушки. Поріжте невеликими часточками 75 г кураги і 50 г волоських горіхів.

Викладіть у миску буряк, додайте петрушку, горіхи та курагу. Притрусіть 2 столові ложки гарбузового насіння. Посоліть та поперчіть до смаку, додайте 2 столові ложки йогурту для заправки.

Перемішайте салат і насолоджуйтесь його божественним смаком!