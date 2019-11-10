Продукты–провокаторы аппетита: эксперт поделилась полезным списком

Иногда чувство голода одолевает настолько, что хочется забыть о диете и правильном питании, чтобы поскорее насытиться и избавиться от неприятного ощущения. Отсутствие чувства сытости может провоцировать совсем не недоедание, а ряд других внешних факторов, но стоит также пересмотреть свой рацион – вдруг там затесались продукты-провокаторы голода? Именно о них на странице в Instagram рассказала нутрициолог Елена Кален.

Среди привычных продуктов могут оказаться те, которые обостряют чувство голода. При этом их часто советуют людям, желающим похудеть. Эксперт представила топ-5 вариантов продуктов-провокаторов, которые следует избегать худеющим.

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Батончики мюсли. Часто люди, желающие снизить вес, заменяют ими сладости. Смысла в этом нет, это тоже быстрые углеводы и в их составе есть сахар. Так же, как и конфеты, они резко поднимают уровень сахара в крови, а после резкого скачка, сахар резко падает, и человек быстро начинает снова испытывать голод.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Йогурты и смузи. Из-за легкой и жидкой текстуры организм не воспринимает их как полноценную еду, они быстро проходят через желудок, и снова появляется чувство голода. Кроме того, обезжиренные йогурты содержат в себе много сахара и искусственных добавок.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Сухофрукты. Содержат немало калорий и быстро перевариваются, поэтому чувство голода скоро возвращается. Лучше съесть несколько штук, как десерт, после основного приема пищи.

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Яичный белок. Часто люди, снижающие вес, избегают яичный желток из-за его жирности. На самом деле яйцо – идеальное сочетание жиров и белков, которое отлично усваивается организмом и не несет вреда фигуре, если съедено по голоду и в достаточном количестве. Если вы едите только белки, организм не получает ни витаминов, ни минералов, ни полезных жиров, что провоцирует желание съесть что-то еще, чтобы восполнить баланс.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Искусственные подсластители. На самом деле, если нет медицинских показаний к замене сахара, сахарозаменители могут только усиливать тягу к сладкому. Обусловлено это работой дофаминовой системы, как своего рода удовольствие и зависимость.

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Главное – ешьте тогда, когда голодны и столько, сколько нужно вашему организму для утоления голода.

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