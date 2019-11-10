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Продукти–провокатори апетиту: експерт поділилася корисним списком

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Нутриціолог розповіла, які популярні продукти варто уникати тим, хто худне

Іноді почуття голоду відчутне настільки, що хочеться забути про дієти і правильне харчування, щоб швидше насититися і позбутися від неприємного відчуття. Відсутність почуття ситості може провокувати зовсім не недоїдання, а ряд інших зовнішніх факторів, але варто також переглянути свій раціон – раптом там затесалися продукти-провокатори голоду? Саме про них на сторінці в Instagram розповіла нутриціолог Олена Кален.

Серед звичних продуктів можуть виявитися ті, які загострюють почуття голоду. При цьому їх часто радять людям, які бажають схуднути. Експерт представила топ-5 продуктів-провокаторів, яких слід уникати.

Батончики мюслі. Часто люди, які бажають знизити вагу, замінюють ними солодощі. Сенсу в цьому немає, це теж швидкі вуглеводи і в їх складі є цукор. Так само, як і цукерки, вони різко піднімають рівень цукру в крові, а після різкого стрибка, цукор різко падає, і людина швидко починає знову відчувати голод.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Йогурти та смузі. Через легку та рідку текстуру організм не сприймає їх як повноцінну їжу, вони швидко проходять через шлунок, і знову з'являється відчуття голоду. Крім того, знежирені йогурти містять в собі багато цукру і штучних добавок.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Сухофрукти. Містять чимало калорій і швидко перетравлюються, тому почуття голоду скоро повертається. Краще з'їсти кілька штук, як десерт, після основного прийому їжі.

Яєчний білок. Часто люди, що знижують вагу, обходять стороною яєчний жовток через його жирність. Насправді яйце – ідеальне поєднання жирів і білків, що відмінно засвоюється організмом і не несе шкоди фігурі, якщо з'їдено з голоду і в достатній кількості. Якщо ви їсте тільки білки, організм не отримує ні вітамінів, ні мінералів, ні корисних жирів, що провокує бажання з'їсти щось ще, щоб заповнити баланс.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Штучні підсолоджувачі. Насправді, якщо немає медичних показань до заміни цукру, цукрозамінники можуть тільки посилювати тягу до солодкого. Обумовлено це роботою дофамінової системи, як свого роду задоволення і залежність.

Головне – їжте тоді, коли голодні і стільки, скільки потрібно вашому організму для втамування голоду.

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