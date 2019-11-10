Продукти–провокатори апетиту: експерт поділилася корисним списком

Іноді почуття голоду відчутне настільки, що хочеться забути про дієти і правильне харчування, щоб швидше насититися і позбутися від неприємного відчуття. Відсутність почуття ситості може провокувати зовсім не недоїдання, а ряд інших зовнішніх факторів, але варто також переглянути свій раціон – раптом там затесалися продукти-провокатори голоду? Саме про них на сторінці в Instagram розповіла нутриціолог Олена Кален.

Серед звичних продуктів можуть виявитися ті, які загострюють почуття голоду. При цьому їх часто радять людям, які бажають схуднути. Експерт представила топ-5 продуктів-провокаторів, яких слід уникати.

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Батончики мюслі. Часто люди, які бажають знизити вагу, замінюють ними солодощі. Сенсу в цьому немає, це теж швидкі вуглеводи і в їх складі є цукор. Так само, як і цукерки, вони різко піднімають рівень цукру в крові, а після різкого стрибка, цукор різко падає, і людина швидко починає знову відчувати голод.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Йогурти та смузі. Через легку та рідку текстуру організм не сприймає їх як повноцінну їжу, вони швидко проходять через шлунок, і знову з'являється відчуття голоду. Крім того, знежирені йогурти містять в собі багато цукру і штучних добавок.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Сухофрукти. Містять чимало калорій і швидко перетравлюються, тому почуття голоду скоро повертається. Краще з'їсти кілька штук, як десерт, після основного прийому їжі.

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Яєчний білок. Часто люди, що знижують вагу, обходять стороною яєчний жовток через його жирність. Насправді яйце – ідеальне поєднання жирів і білків, що відмінно засвоюється організмом і не несе шкоди фігурі, якщо з'їдено з голоду і в достатній кількості. Якщо ви їсте тільки білки, організм не отримує ні вітамінів, ні мінералів, ні корисних жирів, що провокує бажання з'їсти щось ще, щоб заповнити баланс.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Штучні підсолоджувачі. Насправді, якщо немає медичних показань до заміни цукру, цукрозамінники можуть тільки посилювати тягу до солодкого. Обумовлено це роботою дофамінової системи, як свого роду задоволення і залежність.

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Головне – їжте тоді, коли голодні і стільки, скільки потрібно вашому організму для втамування голоду.

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