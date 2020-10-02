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Приємний бонус: дієтолог запропонувала оригінальний вітамінний метод отримати гарну засмагу

П'ятниця 02 жовтня 2020 08:38
Приємний бонус: дієтолог запропонувала оригінальний вітамінний метод отримати гарну засмагу
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Дієтолог поділилася секретом, як отримати засмагу за допомогою спеціального харчування

Гарна засмага цілий рік – мрія багатьох представниць прекрасної статі. Звичні методи - сонячні ванни, косметичні засоби та солярії можна замінити на більш здоровий і корисний варіант. Дієтолог Тана Фалкова в Instagram розсекретила легкий спосіб, як можна отримати здоровий золотистий відтінок шкіри без косметики і засмаги – з допомогою правильного харчування і певного набору продуктів.

За даними досліджень, деякі овочі і фрукти сприяють здоровому потемнінню шкіри, за рахунок посилення природного жовтого тону шкіри.

Відтінок нашої шкіри залежить від поєднання трьох пігментів: каротинів, меланіну і гемоглобіну. Кількість меланіну залежить від генетичних факторів і часу проведеного на сонечку. Гемоглобін забарвлює шкіру в різній мірі в рожевий відтінок за рахунок глибини розташування судин і їх тонусу. А ось рівень каротиноїдів ми можемо регулювати їжею.

Приємний бонус: дієтолог запропонувала оригінальний вітамінний метод отримати гарну засмагу

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вчені вважають, що деякі овочі і фрукти можуть бути здоровою заміною солярію. Різновидів каротиноїдів сотні. Доведено, що найбільш сильний вплив на відтінок шкіру надають:

  • лікопін з томатів і червоного перцю.
  • бета-каротину з моркви, манго, гарбуза, обліпихи, шипшини, горобини.

Ще одне джерело каротиноїдів – це зелень. Навіть зелені листові овочі впливають на відтінок шкіри! В зелені, помаранчеві каротиноїди замасковані за рахунок хлорофілу. Особливо багаті на каротиноїди із зелені: шпинат і брокколі.

Приємний бонус: дієтолог запропонувала оригінальний вітамінний метод отримати гарну засмагу

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дослідження показали, що відтінок шкіри, придбаний завдяки каротиноїдам, сприймається оточуючими як більш здоровий, ніж традиційний засмага. Вважається, що підсвідома любов до золотистих відтінків шкіри закладено в нас генетично, адже чим більш насичений відтінок шкіри у людини, тим здоровіше у нього раціон і міцнішим здоров'я.

І ще один приємний бонус! Шкіра, збагачена каротиноїдами більше захищена від фотопощкодження. Отримати сонячний опік набагато складніше, якщо у вашому раціоні багато свіжих овочів, фруктів, ягід і зелені.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Альбіна Комісарова розвіяла міфи про зв'язок питного режиму і схуднення.

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