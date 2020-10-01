Вода и похудение: диетолог разрушила главные мифы о питьевом режиме

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Диетолог рассказала об особенностях питьевого режима

Пить больше воды - одна из первых рекомендаций, которые встречаешь в сети, когда ищешь способы ускорить похудение. В чем такое волшебство? На этот вопрос в Instagram ответила диетолог Альбина Комиссарова и развенчала распространенные мифы о связи похудения и питьевого режима.

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Никто не отменяет пользу потребления жидкости - безусловно, питьевой режим очень важен для организма.

Нам нужна жидкость, а не конкретно вода, и нормы существуют потребления жидкости, а не чистой воды. Вода из еды, кофе, чай, морсы, лимонады - все это восполняет норму жидкости.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Рекомендация отдавать предпочтение чистой воде существует лишь потому, что вода не содержит калорий и сахара в составе. А не потому, что остальное не усваивается.

Распространенная теория - вода с утра, а особенно с лимоном обладает чудодейственными свойством, пробуждает метаболизм, ощелачивает и помогает похудеть. Но вода утром - это просто вода в начале дня. Это хорошая привычка, но не стоит на нее возлагать много надежд. Единственная ее польза - увеличение потребления жидкости в целом.

Про связь похудения и потребления холодной и теплой воды есть лишь одно исследование, которое показало что люди, которые пили на 0,5 литра больше воды, чем раньше, потеряли лишь пару десятков дополнительных калорий. Согласитесь, результат не слишком значимый. Однако, если вы пили много сладких напитков и заменили водой, вы похудеете.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Миф про 2 литра воды в день очень спорный и себя давно изжил - пить нужно столько, сколько хочется и следить за цветом мочи: слишком темная - пить больше, предлагать воду чаще детям и пожилым; жидкость - не только вода.

Если вы хотите научиться пить больше воды, не заставляя себя, попробуйте чаще брать воду с собой, пить ароматизированную воду, добавлять самостоятельно мяту, лимон.

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